בתנועת הליכוד דוחים בתוקף ובחריפות את הטענות בדבר אמירות גזעניות שיוחסו לאשת ראש הממשלה, וטוענים בנחרצות כי שרה נתניהו מעולם לא אמרה את הדברים המיוחסים לה בעניין יוצאי מרוקו. התגובה התקפה והנחרצת של המפלגה מגיעה בעקבות סערה ציבורית ופוליטית חדשה, שהתעוררה בעקבות תביעת ענק שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, במסגרתה הועלו האשמות חמורות במיוחד על התבטאויות פוגעניות שופכות דם כלפי מוצאו של עובד משק הבית במעון הרשמי.

בדוברוּת הליכוד מייחסים את הדיווחים לקמפיין תקשורתי מתוזמר ומחושב היטב, ומבהירים כי "הנרטיב המרושע והשיקרי לגבי רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, נמשך. שרה נתניהו הינה שק החבטות של התקשורת הישראלית למעלה מ-30 שנים". במפלגה בחרו להתמקד באופן ישיר בהכחשת האמירה העדתית שעוררה סערה רבתי במערכת הפוליטית וברשתות החברתיות, ומשכו קו אדום ברור תוך קביעה נחרצת כי היא "מעולם לא אמרה את הדברים המיוחסים לה בעניין יוצאי מרוקו, כמו גם את יתר השקרים שפורסמו אתמול ובמהלך כל השנים".

לפי הודעת הליכוד, הניסיון לקשור את אשת ראש הממשלה לאמירות גזעניות ומזלזלות כלפי עדות המזרח אינו אלא חלק ממניפולציה פוליטית זולה שנועדה להשיג רווח תקשורתי ופוליטי מיידי על גבה. במפלגה מצביעים על עיתוי הפרסום ומציינים כי "ככל שיקרב תאריך הבחירות נהיה עדים למופעי שיטנה שקריים כאלו ואחרים שמטרתם היא אחת: לסחוט כספי מדינה ולהפיל את שלטון הליכוד, ולמנוע את ניצחון הימין".

עוד הדגישו במפלגה כי הציבור הרחב מכיר את העובדות ואינו נופל בפח של מתקפות מסוג זה. בהודעה נמסר כי "כל הינדוסי המחשבה הנעשים נגד שרה נתניהו במהלך כל השנים, לא יוכלו לשנות את דמותה האמיתית שהיא ההפך הגמור. ישנם ציבורים גדולים ונבונים שאינם נופלים בפח תעמולה ארסית זו, אוהבים ומעריכים את שרה נתניהו על כל פועלה למען ילדי ואזרחי ישראל בעשרות השנים האחרונות".

ההודעה הנחרצת והמקיפה של הליכוד מגיעה בתגובה לתביעה אזרחית בסך 450 אלף שקלים שהגיש רמי בן חמו, שעבד כעובד משק בית במשרד ראש הממשלה ובמעון הרשמי ממרץ 2023 ועד דצמבר 2025. התביעה הנוכחית מגיעה כחודש בלבד לאחר שעובד נוסף במעון, יחיאל אוהב עמי, הגיש אף הוא תביעה בעלת טענות דומות בנוגע לתנאי העסקתו והיחס שקיבל.

במרכז כתב התביעה החדש עומדת טענה מרכזית ומסעירה, לפיה במהלך וויכוח עז שהתגלע סביב אופן קיפול שקיות הניילון במעון, הטיחה בו שרה נתניהו את המילים: "אתה מרוקאי לא מפותח". לפי התביעה, האמירה הקשה ללוותה בשורה של אמירות משפילות נוספות כמו "אתה צריך לשלם לי משכורת שאני מלמדת אותך לעבוד" ו"אני אשת ראש הממשלה, אתה תעשה מה שאני אומרת לך".

העובד טוען בכתב התביעה כי הנזק הנפשי והפגיעה העמוקה מציטוט זה היו קשים עבורו במיוחד בשל מוצאו, וכי האמירה הפוגענית חזרה על עצמה יותר מפעם אחת, עד שנאלץ להתחנן בפניה בבכי שתחדל מכך. בן חמו מתאר מסכת שלמה של טענות על עבודה בשעות לא שעות, דרישות לניקוי חפצים אישיים באופן מדוקדק, יחס נוקשה גם לאחר שעבר אירוע רפואי וצנתור, וסירוב לאפשר לו לעזוב את תפקידו תוך ציון סיבות התעמרות. כעת, מול התיאורים הקשים שהופצו במהדורות החדשות, מבהירים בליכוד כי מדובר בעלילת שווא, בפייק ניוז מוחלט ובניסיון נוסף לפגוע במשפחת נתניהו ובמחנה הימין כולו.

לצד הטענות על האמירות העדתיות, מפרט כתב התביעה שורה ארוכה של דרישות יוצאות דופן והתנהלות נוקשה במיוחד בתוך מעון ראש הממשלה. בין היתר נטען כי בן חמו נדרש לנקות את התיק האישי של אשת ראש הממשלה ואת סוליות נעליה באמצעות מגבונים בלבד, וכן נדרש לשטוף את ידיו באופן כפייתי בין מטלה למטלה – לעיתים למעלה מעשר פעמים ביום. התובע מציין כי כל חריגה מדרישות אלו גוררה בעקבותיה מטר של צעקות, גערות והשפלות.

עוד נחשף בכתב התביעה כי היחס הנוקשה כלפי העובד נמשך ואף החריף גם לאחר שעבר אירוע רפואי מורכב. לפי המתואר, בן חמו חוש בטוב במהלך יום עבודה, פונה לבית החולים והיה נתון לצנתור דחוף. למרות זאת, לטענתו, עם חזרתו לעבודה ספג אמירות קשות מצד אשת ראש הממשלה כגון "יאללה שימצאו לי מישהו אחר במקומך", לצד זלזול מתמשך ביכולת הניקיון שלו. העובד טוען כי התחנן בפני מנהליו במשרד ראש הממשלה לעבור תפקיד, אך נענה בשלילה ונענה בדרישה "להחזיק מעמד" בשל מחסור בכוח אדם.

בסיומו של כתב התביעה מתואר אירוע קשה שהוביל בסופו של דבר לסיום העסקתו, במסגרתו זעמה אשת ראש הממשלה על אופן סידור השקיות, השליכה אותן על הרצפה והטיחה בקבוק משקה ארצה תוך צרחות. בן חמו טוען כי בעקבות סערת הרוחות והכאבים בחזה שחש, ביקש לסיים את עבודתו וציין כי הוא עוזב בשל היחס שקיבל. אולם, לטענתו, גורמים בכירים במשרד ראש הממשלה סירבו לקבל את מכתב ההתפטרות המקורי ואילצו אותו לכתוב כי הוא עוזב מ"סיבות אישיות" בלבד.