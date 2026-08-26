אירוע גשם חריג וחסר תקדים צפוי ממוצאי שבת, חשש להצפות במרכז

שינוי חד, קיצוני ובלתי שגרתי במזג האוויר צפוי להגיע לישראל בסוף השבוע הקרוב, כאשר על פי התחזיות והעדכונים האחרונים של השירות המטאורולוגי, עומדים לקראת אירוע גשם חריג ביותר בהיקפו ובעוצמתו ביחס לתקופה זו של השנה.

לאחר ימים ארוכים של מזג אוויר קיצי חם, המערכת החורפית הקיצית צפויה להתחיל במוצאי שבת ולהגיע לשיאה במהלך הלילה שבין שבת ליום ראשון. המשקעים צפויים לרדת בפריסה גיאוגרפית נרחבת במיוחד, כאשר המוקד המרכזי של הסערה יתרכז לאורך כל רצועת מישור החוף – מהצפון, דרך אזור השרון ועד לערי גוש דן והשפלה.

ב-Ynet דווח כי על פי הערכות החזאים, נקודת השיא של המערכת תתרחש בשעות לפנות הבוקר של יום ראשון. בפרק זמן קצר במיוחד של שעה עד שלוש שעות בלבד, עשויים לרדת באזור החוף בין 20 ל-30 מילימטרים של גשם. המשקעים החזקים ילוו בתופעות מזג אוויר סוערות שכוללות סופות רעמים תכופות, ברקים ואף מטחי ברד.

העוצמה הגבוהה של המשקעים בפרק זמן כה קצר מעוררת חשש כבד ומשמעותי מפני הצפות עירוניות נרחבות, בין הכלים בערי המרכז, גוש דן והשפלה, שכן מערכות הניקוז העירוניות אינן ערוכות לקלוט כמויות מים כה גדולות בשיאה של עונת הקיץ.

השתלשלות המערכת תחל כבר במהלך יום שבת, אז יהיה מזג האוויר מעונן חלקית ובשעות הבוקר אף ייתכנו טפטופים או גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ולאורך החוף. ככל שינקפו השעות ובמהלך הלילה, הגשם יתפשט בהדרגה ויהפוך למקומי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, לצד סופות רעמים יחידות. ביום ראשון יוסיף להיות מעונן חלקית והגשמים המקומיים יימשכו בשעות הבוקר. במקביל למשקעים, תורגש ירידה ניכרת ומשמעותית בטמפרטורות, שיגיעו לרמה נמוכה מהרגיל לעונה בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, דבר שיביא עמו הקלה מורגשת ויציאה מעומסי החום הכבדים של ימי הקיץ.

החריגות יוצאת הדופן של האירוע הנוכחי אינה נמדדת רק בעוצמת הגשם ובחשש ההצפות, אלא גם בעובדה ההיסטורית שהוא מגיע שבועות ספורים לאחר אירוע גשם משמעותי נוסף שנרשם כבר במהלך החודש הנוכחי. ברשומות המטאורולוגיות של מדינת ישראל לא תועד מעולם חודש אוגוסט שבו התרחשו שני אירועי גשם שונים שבהם נמדדו יותר מ-10 מילימטרים של משקעים. בשירות המטאורולוגי מדגישים כי במידה והתחזית תתממש במלואה, מדובר בהתרחשות חסרת תקדים מבחינה היסטורית, כפי שהגדיר זאת מנהל השירות המטאורולוגי, אשר ציין כי לא זכור אירוע מסוג זה בתולדות המדידות בארץ בחודש אוגוסט.

כזכור, רק באמצע החודש הנוכחי פקד את ישראל גל גשמים חזק שהתרכז בעיקר בצפון הארץ ובאזור ירושלים והסביבה, כאשר בתחנת המדידה במעלה אדומים נרשמו 21 מילימטרים של גשם בתוך שעה אחת בלבד, שהצטברו בהמשך לכ-25 מילימטרים – נתון שנחשב כבר אז לנדיר במיוחד. כעת, המערכת הצפויה בסוף השבוע עשויה אף לשבור את שיא הגשם ההיסטורי של כל הזמנים לאירוע בודד בחודש אוגוסט, שעומד כיום על 33 מילימטרים שנמדדו בכפר גלים עוד בשנת תשל"א (1971).

נדבך נוסף המדגיש את ייחודיות האירוע הוא הפריסה הגיאוגרפית הרחבה של המשקעים. בעוד שגשמי קיץ נוטים להיות נקודתיים, ממוקדים ומקומיים מאוד, הפעם מדובר במערכת גשם רחבת היקף שתקיף את רוב חלקי הארץ – מהצפון דרך המרכז ועד צפון הנגב. מעבר לכך, גם עצם האזהרה מפני הצפות עירוניות במישור החוף בחודש אוגוסט מהווה תקדים, שכן מעולם לא נרשמו הצפות באזורי החוף בתקופה זו של השנה. עוצמת הגשמים הניכרת עלולה להעמיס באופן מיידי על תשתיות הניקוז העירוניות ולהוביל להצפות בכבישים, במעברים תת-קרקעיים ובאזורים טופוגרפיים נמוכים.