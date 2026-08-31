קנו פטור מעבודות שירות: סוכן סמוי הפיל חשודים בשוחד

מערכת אכיפת החוק הנחיתה מכה כואבת על מי שניסו למצוא קיצורי דרך פליליים. חודשיים של פעילות חשאית ומתוחכמת מאחורי הקלעים הגיעו לשיאם במעצר דרמטי, לאחר שהתברר כיצד מורשעים ניסו לקנות את חירותם בכסף מזומן תוך התחמקות שיטתית מעבודות השירות שנגזרו עליהם בבית המשפט.

על פי הפרסום, ימ"ר בתי הסוהר הפעיל במהלך כחודשיים סוכן סמוי במסגרת חקירה סדורה שעסקה בחשד חמור למתן שוחד. הפעילות בוצעה בשיתוף פעולה הדוק עם יחידת 'ברקאי', ונועדה לחשוף ניסיונות של מפוקחים להתחמק מביצוע עבודות השירות שנגזרו עליהם.

ההצעה שהפכה למלכודת

הפרשה נחשפה לאחר שמפוקח בעבודות שירות פנה לבלש מיחידת 'ברקאי' והציע לו תשלום כספי ניכר, בתמורה לדיווח כוזב ופיקטיבי לפיו התייצב כנדרש לביצוע עבודות השירות. בעקבות ההצעה הפלילית, הוחלט להרים את הכפפה ולהפעיל סוכן סמוי מטעם ימ"ר בתי הסוהר.

במהלך הפעלת הסוכן, העביר החשוד המרכזי סכום של אלפי שקלים בתמורה לדיווח השקרי על נוכחותו. אולם הפעילות לא הסתיימה שם - בהמשך התברר כי החשוד אף תיווך בין הסוכן לבין שני מפוקחים נוספים, שעל פי החשד העבירו יחד אלפי שקלים נוספים במטרה להבטיח לעצמם דיווחים כוזבים דומים.

המעבר לשלב הגלוי

עם הבשלת החקירה הסמויה ומיד עם העברת התשלום האחרון לסוכן, עברו כוחות האכיפה לשלב הגלוי. בלשי ימ"ר בתי הסוהר, יחד עם בלשי יחידת 'ברקאי' צפון וכוחות משטרת חדרה, פשטו על היעדים ועצרו את שלושת החשודים לחקירה במשרדי היחידה.

במסגרת המבצע נתפסו גם שני כלי רכב של החשודים, לצורך בחינת הליך חילוטם בערכאות המשפטיות. יצוין כי מדובר בפעולה מתוחכמת שדרשה תיאום מדויק בין מספר גורמי אכיפה, והמחישה את היכולות המבצעיות של מערכת האכיפה בהתמודדות עם פשיעה מסוג זה.

אפס סובלנות לפגיעה במשילות

משירות בתי הסוהר נמסר כי הארגון, באמצעות אגף המודיעין ואגף חלופות הכליאה והפיקוח, ימשיך לפעול בנחרצות ובאפס סובלנות נגד כל ניסיון לפגוע בטוהר הליך ריצוי עבודות השירות. הדגש הושם על שילוב זרועות של יכולות פיקוח, בילוש וחקירה לחשיפת עבירות, מיצוי הדין עם פורעי החוק וחיזוק משמעותי של המשילות הכליאתית.

הפרשה מצטרפת לשורה של פעולות אכיפה שמבצע שירות בתי הסוהר בתקופה האחרונה. לפני מספר ימים נעצרו תשעה חבי מאסר במבצע רחב היקף במחוז צפון, במסגרתו פעלו כוחות משולבים של שב"ס ומשטרת ישראל לאיתור אנשים שלא התייצבו לריצוי עונשם.

המסר ברור: מערכת האכיפה לא תאפשר לאף אחד לעקוף את גזרי הדין ולקנות את חירותו בכסף. הפעילות הסמויה המתוחכמת, יחד עם המעבר המהיר לשלב הגלוי, מעידים על נחישות המערכת לשמור על טוהר ההליכים ולחזק את המשילות הכליאתית בישראל.