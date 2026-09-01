המייבין של בנק הפועלים: אתר ייעודי ומותאם לציבור החרדי

באתר הייעודי, שאינו פעיל בשבתות ובמועדי ישראל, מופיע שטר היתר העסקה של בנק הפועלים, שנערך ואושר על ידי בד"צ העדה החרדית ירושלים ובית הדין הגדול בירושלים. היתר העסקה מאפשר ליהנות ממגוון פתרונות מימון ושירותים בנקאיים בהתאם לעקרונות ההלכה.

ישראל דקלבוים, מנהל פעילות הבנק במגזר החרדי: "לקוחות רבים מקרב הציבור החרדי עושים שימוש במגוון השירותים הדיגיטליים המתקדמים של הבנק. כבנק מוביל בחדשנות וביוזמה, היה לנו חשוב להעמיד לרשותם אתר ייעודי ומותאם, המרכז את השירותים הבנקאיים במקום אחד. כבר בימים הראשונים להשקת האתר קיבלנו תגובות חיוביות רבות ושביעות רצון גבוהה מצד הלקוחות",

כך זה כשיש מייבין שמכיר את הצרכים של ציבור שומרי התורה ומצוות ומעניק פתרונות בנקאיים מותאמים באמת.