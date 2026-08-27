החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, מסרה היום (חמישי) כי תוכנית ביטוח המטענים נגד סיכוני מלחמה וטרור תופעל מחדש החל מה-1 בספטמבר 2026. התוכנית, המופעלת באמצעות קרן הפיצויים של רשות המסים, נועדה להבטיח את רציפות הסחר ושרשרת האספקה של מדינת ישראל.

התוכנית, שפעלה עד אמצע חודש יוני האחרון, העניקה עד כה מענה לעשרות יבואנים ויצואנים וביטחה מטענים בהיקף של למעלה ממיליארד דולר. בעקבות פניות חוזרות ונשנות של המגזר העסקי ואיגודי היבואנים, ועל מנת לתת מענה לעומסים הצפויים ולחסמים בשוק הפרטי, החליטה הוועדה לנכס בר ביטוח לחדש את התוכנית.

"שכבת הגנה לאומית למשק"

החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, הבהירה: "בזמנים שבהם הסיכון הביטחוני בנתיבי הסחר ממשיך להוות אתגר, עלינו להפעיל כלים שמעניקים ודאות למשק וממשיכים להזרים סחורות חיוניות לישראל. הפעלתה המחודשת של תוכנית ביטוח המטענים מהווה שכבת הגנה לאומית".

מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, ציין כי ההחלטה להאריך את התוכנית משקפת את המחויבות הממשלתית לשמור על רציפות הסחר והאספקה בתנאי המורכבות הביטחונית הנוכחית. "התוכנית כבר הוכיחה את עצמה כמענה יעיל בעתות שבהן גורמי הביטוח המסחריים מעדיפים להימנע מחשיפה לסיכונים אלה", הדגיש.

לדבריו, "המדינה תמשיך לשמש כעוגן אמין כשהמציאות מחייבת התערבות ממשלתית. זהו צעד אחראי שמבטיח שלא נותיר את הכלכלה חשופה לאי וודאות בסביבה המאתגרת הזו".

אחריות מערכתית כלפי המשק

סגן בכיר לחשבת הכללית ומנהל חטיבת המימון והאשראי, גיל כהן, הוסיף: "חידוש התוכנית מבטא אחריות מערכתית כלפי שמירה על רציפות הסחר הישראלי, נדבך קריטי בחוסנה של הכלכלה. באמצעות הפעלת כלים פיננסיים, אנו מבטיחים את המשכיות הפעילות המשקית ואת הרציפות התפקודית גם בתקופות מאתגרות".

יצוין כי התוכנית מופעלת במסגרת קרן הפיצויים של רשות המסים, ומהווה מענה ממשלתי לצורך שנוצר בעקבות המצב הביטחוני. הפעלתה המחודשת תאפשר ליבואנים וליצואנים להמשיך ולפעול בביטחון גם בתנאי אי-ודאות.