במשך כשני עשורים, מבסס בנק מרכנתיל את מעמדו כגורם המוביל והמקצועי בליווי עמותות, מוסדות, קהילות וארגוני חסד במגזר החרדי. כעת, כחלק מהתרחבות הפעילות והעמקת הקשר המופלא עם הקהילה, יוצא הבנק בבשורה משמעותית עם הטבות מיוחדות עבור מנהלי העמותות וראשי הקהילות .

הצעד האסטרטגי מגיע על רקע הקמת המינהלת הייעודית לפלח החרדי בראשותה של הגב' יעל קלמנוביץ'.

במסגרת המהלך מונו בעלי תפקידים בעלי היכרות עמוקה עם צורכי הקהילה: אריק אליוביץ' מונה למנהל עמותות וקהילות, וצבי פרנק מונה למנהל לקוחות ופיתוח עסקי. מינויים אלו ממשיכים את מסורת העשייה המבורכת והתשתית האיתנה שבנה חיים הולצברג, במשך שנים רבות מול המוסדות והעמותות בקהילות השונות ברחבי הארץ מתוך היכרות קרובה ושותפות אמיתית.

התמחות ייעודית והבנה מעמיקה

מה הופך את מרכנתיל לבנק המוביל עבור המגזר השלישי? בראש ובראשונה – ההכרות האישית והעמוקה עם אופי הפעילות של העמותות החרדיות. בנקאי הבנק הם בעלי התמחות מיוחדת בליווי וצמיחת עמותות, והם מכירים מקרוב את מודל ההכנסות.

המעטפת המקיפה שמעניק בנק מרכנתיל כוללת פתרונות מימון ואשראי מותאמים לצרכים הדינמיים, לצד ליווי אישי וגמישות בירוקרטית המקלים משמעותית על ההתנהלות הפיננסית השוטפת. הקשר ההדוק של נציגי הבנק עם רבנים, מובילי דעה וראשי הקהילות בכל מקום ואתר, מאפשר מתן שירות מדויק, רגיש ומהיר לכל קהילה ומוסד.

"אנו ממשיכים להעמיק את החיבור הטבעי לעמותות, למוסדות וכלל הקהילות", מציין אריק אליוביץ', מנהל עמותות וקהילות. "המטרה שלנו היא להעניק ראש שקט וכלים פיננסיים מתקדמים כדי שיוכלו להתמקד בעשייה המבורכת שלהם."

במסגרת המהלך, משיק בנק מרכנתיל שורה של הטבות עם מעטפת שירותים פיננסים, פתרונות מימון מותאמים וליווי אישי לעמותות שיפתחו חשבון בבנק עד ליום י"ד בתשרי תשפ"ז (25.9.26). פרטים מלאים של ההטבות ניתן למצוא באתר הבנק.

בנק מרכנתיל מזמין את ראשי העמותות ומנהלי המוסדות להצטרף למשפחת הלקוחות וליהנות מבנקאות אישית, מקצועית ומותאמת בדיוק לצרכי הקהילה.