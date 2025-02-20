ביום האחרון של ימי השובבי"ם, אנו פורסים יריעה תורנית ומדריך מיוחד כיצד להתמודד נכון עם אתגרי ימי השובבי"ם | מאמר מעמיק על דרכי ההתמודדות עם היצר הרע, חשיבות השמחה בעבודת ה' והתמדה בלימוד התורה בלי ליפול לרשת הייאוש | וגם, מתי נכון להתחיל ללמוד 'הדף היומי'? (מגזין)
גם לך נדמה לפעמים שיש לך פיצול אישיות? רגע אחד מתענג על לימוד תורה, וברגע הבא, 'טורף' אנטריקוט, ואפילו לא זוכר אם ברכת ?יום אחד מרגיש תענוג בתפילה, וביום השני מתכסה בפוך וקם אחרי שקיעה... עדיין אתה יהודי טהור | מאמר לרגל היארצייט של בעל התניא זי"ע (חסידים)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת כי תצא, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, האם קיים קשר בין הציווי "לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה" - לבין הציווי "זכור את אשר עשה לך עמלק..."? | וגם: איך אדם יכול להגיע למצב שהוא מחלל את השם בסתר, וכיצד ניתן לתקן חטא זה?| צפו בשיעור (יהדות)
"כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה"; אתה יוצא למלחמה ואתה גם תנצח. ד' כבר יסייע בידך לנצח, אומר מוהרנ"ת:
"שֶׁיִּתְבַּטֵל כָּל רְצוֹנוֹת נֶגֶד רְצוֹנְךָ, שֶׁיֵּלֵךְ לְךָ כְּסֵדֶר - כִּרְצוֹנְךָ" // לפרשת השבוע (ארץ)