כיכר השבת
הופכים דף 

זבחים י"א | 'קורבן התמיד' והסוד לכבוש את היצר בכל גיל

לומדי הדף היומי במסכת זבחים דף י"א, עסקו השבוע בדיני קורבן התמיד | האם כבשי התמיד מעכבים זה את זה, וכיצד למדו בחסידות רמז לכבוש את היצר גם בגיל זקנה ושיבה? (יהדות, הדף-היומי)

את הכבש האחד ואת הכבש השני (צילום: AI)

במסכת זבחים דף י"א עוסק בעניין קורבן התמיד. קורבן זה הוקרב בבית המקדש כל יום ויום מימות השנה, וכלל הקרבה של שני כבשים לקרבן עולה. כבש אחד הוקרב בבוקר ואת הכבש השני הקריבו לקראת בין הערביים. קרבנות אלו קרויים "עולת תמיד" על שם שהוקרבו בתמידות. במשא ומתן שבגמרא מבואר כי את זמן הקרבת הכבש השני בין הערביים. לומדים מתוך הפסוק המתייחס לתמיד של שחר: "את הכבש אחד תעשה בבקר" (במדבר כח/ד), ומכך משתמע כי את זולתו יש להקריב לקראת ערב בלבד.

אולם, בספרי חסידות מובא ביאור בדרך דרש ורמז המקשר את עניין הקורבן לנושא התשובה, כאשר לימדנו חז"ל שאדם השב קודם שימות נסלח לו. אפשר לפרש את המילה "הכבש" בדרך רמז, על פי מה שנאמר במסכת אבות (פרק ד משנה א): "איזהו גבור הכובש את יצרו".

על פי דרך זו, הפסוק רומז לשני זמנים של כבישה – כלומר, כיבוש היצר הרע. הביטוי "את הכבש האחד" רומז לכבישה המיוחדת, שהיא לכבוש את היצר הרע, ואילו "תעשה בבקר" מתפרש כעשיית תשובה בימי הבחרות, שהיא התשובה המעולה ביותר. "ואת הכבש השני" הוא רמז לזמן הכבישה השני; כאשר נאמר "תעשה בין הערבים" רומז הדבר שאפילו אם האדם לא עשה תשובה בימי הבחרות, יוכל לעשות תשובה בימי הזקנה, ומובטח לו "ושב ורפא לו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר