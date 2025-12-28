נשפך קצת יין בהבדלה - אז מה אם זו שנת שמיטה?

רובנו נוהגים למלא את הכוס של ההבדלה באופן שנשפך קצת יין, לסימן של ברכה, ונשאלת השאלה האם מותר לעשות כך גם כשממלאים את הכוס ביין של שביעית, משום שכידוע, אסור לגרום הפסד לפירות של שביעית.

ובכן, השאלה תלויה במחלוקת ראשונים האם האיסור להפסיד פירות שביעית הוא דווקא בכזית או לא. בתורה נאמר "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" ומכאן לומדים לאכלה ולא להפסד, ומזה שהאיסור נלמד מהמילה לאכלה, ובכל מקום שיעור אכילה הוא בכזית, למד המהרי"ט אלגאזי שגם האיסור להפסיד הוא דווקא בכזית, ואם כן אם נשפך מעט מהיין אין בכך איסור, אך מצד שני כתב הרידב"ז, שהמילה לאכלה לא אומרת שיש מצוות עשה לאכול שביעית שנלמד מכאן שצריך דווקא כזית, וזה רק נכתב למעט הפסד, ממילא כל הפסד אסור גם בפחות מכזית, ולכן צריך להיזהר שלא ישפך מהיין, וגם אם נשפך לצלחת צריך לשתות אותו, ולא לכבות בו את נר ההבדלה.

באחרונים הוכיחו מהסוגיא שלנו כדעת המהרי"ט אלגאזי שהאיסור הוא רק בכזית.בסוגיא שלנו נאמר שאילו התורה לא היתה אומרת שיש איסור לאו לאכול חלב, לא היינו יכולים ללמוד את זה מלאוים אחרים - מאיסור אכילת שרץ לא היינו יודעים, כי שרץ איסורו במשהו, ומשביעית לא היינו לומדים כי שביעית תופסת דמיה. ומכך שהגמרא לא פרכה גם על שביעית ששביעית במשהו כמו שהיא פרכה על איסור שרץ, משמע שהאיסור בשביעית אינו במשהו, אלא בכזית.