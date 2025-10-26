תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית ראיון עם הקונסול הכללי בלוס אנג'לס לשעבר, יקי דיין שניתח את המצב הבטחוני כפי שהוא, המעלות החסרונות ומה לדעתו יקרה בחצי שנה הקרובה.

בנוסף, כתב הכנסת של כיכר השבת מר ארי כהן בסקירה מקיפה אודות חוק הגיוס, המחאות המסתמנות ומה זה ישנה את הפוליטיקה הישראלית וגם, למי יש אינטרס בכך שהסוגיה לא תיפתר לעולם.

ובכותרות היום: בית כנסת לא בטוח לילדים

משטרה עצרה הבוקר נער בן 17 מירושלים בחשד למעשים חמורים בשתי ילדות מתחת לגיל 14 בתאי שירותים בבית כנסת. מעצרו הוארך עד מחר לאחר חקירה שנפתחה לפני שבוע. הישארו עירניים, דווחו על חריגות – המקום הקדוש חייב להיות בטוח.

שעון חורף: שעה נוספת או בלבול מיותר?

הלילה בשעה 02:00 השעונים חזרו שעה אחורה, מעניקים שנת לילה ארוכה יותר עד מרץ 2026 לפי חוק ישן מ-2013. בעוד אירופה והוואי זנחו את המנהג, כאן טוענים שזה מועיל לכלכלה ובריאות – אך רובנו בדקנו את השעה חמש פעמים בבוקר.

החלטה קלה מדי: שופט משחרר טלפונים של יועץ נתניהו

שופט דחה הבוקר בקשת משטרה להחזיק 180 יום בטלפונים ומחשב של יועץ רה"מ יונתן אוריך, חשוד ב"קטאר-גייט" ודלף ל"בילד". המשטרה תערער תוך 48 שעות, אבל השופט קרא לזה "החלטה קלה" – בעוד אני מתלבט אם לאכול חומוס או לחכות לאוטובוס.

טרגדיה נוספת שהיה ניתן למנוע: תינוקת מתה מחצבת

תינוקת בת שנתיים מחסידות תולדות אהרן נפטרה בשבת מהדסה עין כרם מסיבוכי חצבת – המקרה השמיני בקרב ילדים חרדים לא מחוסנים. עם 1,800 מקרי הדבקה (90% ילדים), חובש דיווח על סבל קשה: "ילדים משלמים על קונספירציות ההורים". מי אשם – המפחידנים או משרד הבריאות?

טרור בינלאומי: טורקים נלכדו בהברחת נשק

שלושה טורקים – רחמאן גוקייר, יונס אוזל ואוקטאי אסצי – נעצרו לאחר חציית גבול ירדן, מואשמים בהברחת אקדחים מאיראן וניסיון טרור. אסצי, שגורש ביולי 2025 לאחר שנתיים בישראל ללא אשרה, תכנן את הייבוא, גוקייר חלם על מיליון דולר, ואוזל נתפס עם 5,000 שקל מעסקה כושלת בתחנה המרכזית.

חוק נגד בנט: ליכוד תוקפת חובות

ח"כ אביחי בוארון (ליכוד) מקדם חוק שיחייב ראשי מפלגות, כמו נפתלי בנט (חוב 20 מיליון מ"ימינה"), לכסות חובות לפני הקמת חדשה. הציניות? ליכוד חייבת 56 מיליון, אך בוארון מתעקש: "תשלם חובות או תפסיק לסובב". בנט: "חוק אנטי-דמוקרטי – ייפסל".