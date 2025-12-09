מטוס תובלה אימתני C-130 Hercules ( צילום: שאטרסטוק )

סוכנות הביון המרכזית בארה"ב (CIA) יצאה לדרך בתוכנית שאפתנית לרכישת תריסר מטוסי תובלה מדגם C-130 הרקולס. כולם משומשים וללא סימני זיהוי.

מטרת הרכישה היא הקמת צי אווירי חשאי שישמש למבצעי מודיעין סמויים באזור הים התיכון. לפי דיווח ב"אינטליג'נס אונליין" העניין של ה-CIA ברכישת מטוסים אלו ללא סימני זיהוי נובע משיקולים אסטרטגיים וטקטיים מובהקים, כדי שישתלבו בקרב ציי תובלה אזרחיים. כולם משומשים וללא סימני זיהוי. מטרת הרכישה היא הקמת צי אווירי חשאי שישמש למבצעי מודיעין סמויים באזור הים התיכון. המטוס, מתוצרת לוקהיד מרטין, נבחר בשל הפופולריות והתפוצה הנרחבת שלו, מה שיאפשר לרישומו האווירי "להיטמע" בקרב ציי מטוסי תובלה אזרחיים משומשים, ובכך לספק כיסוי אמין למבצעים מיוחדים. המטוסים מיועדים לשאת צוותי מפעילים, חיישני יירוט (SIGINT) וציוד רגיש נוסף. הם יותאמו גם למבצעי HALO (צניחה מגובה רב ופתיחת מצנח בגובה נמוך) דיסקרטיים.

המיקום המפתיע: בסיס אווירי בקפריסין הטורקית

תוכנית ה-CIA היא למקם את הצי האווירי החשאי החדש בבסיס גצ'יטקאלה שבצפון קפריסין הטורקית. הבחירה בבסיס זה מאשרת שיתוף פעולה הדוק בין סוכנות הביון האמריקאית לשירות הביון הטורקי (MIT).

מיקום זה יאפשר ל-CIA לתחזק כוח תקיפה וחדירה חמקני בסמיכות ללבנון, ובעיקר לסוריה, שם ה-MIT כבר פעיל מאוד בשטח.

הבסיס משמש כיום את צבא טורקיה, הפורס שם דרך קבע חלק ממל"טי ה'ביירקטאר TB2' שלו להגנה על ספינות קידוח נפט וגז טורקיות במזרח הים התיכון.

מנהלת המבצעים: קבלנים ושמירת סודיות

הזרוע האווירית שתישא בליבת המבצע היא הרכיב האווירי של מנהלת המבצעים של ה-CIA, הקשורה למרכז הפעילויות המיוחדות (SAC).

הזרוע האווירית של ה-CIA אינה פועלת כטייסת צבאית רגילה. במקום זאת, היא מסתמכת על מטוסים שהותאמו למשימות ספציפיות, המופעלים באמצעות קבלנים פרטיים המחויבים לשמירת סודיות מוחלטת.

ההערכה היא כי הצי האווירי החדש אמור לשדרג באופן דרמטי את יכולת המעקב והתגובה המיידית של ארה"ב באירועי המודיעין הרגישים המתרחשים במזרח התיכון.