אבל כבד בעולם החזנות: החזן הרב מאיר עבוד ז"ל נפטר בפתאומיות

ברוך דיין האמת: יגון ואבל בעולם החזנות והפיוט הספרדי, עם הסתלקותו הפתאומית של 'נעים זמירות ישראל', החזן והפייטן הדגול, אוהב תורה ורודף חסד, הרב מאיר עבוד ע"ה, ששימש עשרות שנים כחזן ובעל קורא בקרב עם סגולה, והוא כבן 75 בפטירתו.

אמש, סמוך לשעה 18:00 בערב, חש ברע בביתו ויצא לכיוון קופת החולים. בהיותו בלובי הבניין, עוד הספיק להתקשר לכוחות ההצלה ולדווח על מצבו, אך כעבור רגעים ספורים התמוטט במקום ואיבד את הכרתו.

כונני הצלה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, תוך פינוי דחוף לבית החולים, שם למגינת לב בני המשפחה והמוני מכריו נקבע מותו והוא השיב את נשמתו ליוצרה. בשבועיים האחרונים עוד אושפז בבית החולים לאחר שלא חש בטוב.

שימר את נוסח חלאב והלהיב את הלבבות

המנוח ע"ה גדל בילדותו בתל אביב. כבר מקטנותו ניכר במידותיו הנאצלות ובבקעו בקול ערב, זך ונעים. במשך השנים הפך לשם דבר בעולם החזנות והקריאה בתורה, כשהוא מקפיד קלה כבחמורה על שימור מנגינות המסורת הספרדית האותנטית ונוסח יהדות חלאב.

קריאתו בתורה הייתה לשם דבר ממש, בדיוק רב, ברהיטות ובדגש מיוחד, כשהוא מתאים כל מאורע בפרשה מסיפור מכירת יוסף, דרך מעשה העגל וקורח, ועד מתן תורה, למקאם ולניגון המדויק לו.

במשך כ-30 שנה שימש כחזן וכקורא בתורה הקבוע בבית הכנסת "נר יוסף", במניין ה-6:30 המיתולוגי ('מניין אהרונוב'), שם הרנין את לב המתפללים בשבתות, בחגים ובימים נוראים.

בשנת תשס"ה הוציא לאור את אלבומו המפורסם "שירת המועדים", לצד אלבומים נוספים של שירי חג ופיוטים, אשר הפיצו את שירת יהדות חלאב והמורשת הירושלמית לכל בית בישראל.

לצד עבודתו במשך שנים כרואה חשבון במאפיות 'אנג'ל' בקרית משה, היה הרב מאיר עבוד ע"ה דבוק בכל לבו בלימוד התורה. בדרכיו ובנסיעותיו הרבות הקפיד לנצל כל רגע פנוי לקריאת דברי תורה ועלונים, אישיותו הקרינה שמחת חיים, הומור מאיר פנים וטוב לב נדיר.

המנוח ז"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך: בניו החשובים – רבי אליהו, רבי פנחס ורבי ישי, וחתניו אברכים יקרים תלמידי חכמים.

החזן יחיאל נהרי ספד לו : "כשהייתי רואה את רבי מאיר ע"ה מתפלל כחזן, הרגשתי את יראת השמים הטהורה שלו, דבר שקשה למצוא. היה מקטין את עצמו, שפל רוח, צנוע ועניו שאינו מחזיק טובה לעצמו. צדיק אמיתי, אהוב למעלה ואהוב למטה".

אמש בחצות הלילה (שלישי) ליוו המונים את המנוח ע"ה אל עבר 'הר המנוחות' שם נטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.