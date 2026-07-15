בצער רב ובכאב גדול התקבלה היום (רביעי) הבשורה כי הילדה שנהרגה בתאונת הדרכים המחרידה ברחוב הרב שמואל סלנט בירושלים היא הילדה פריידא הרשקוביץ, בת 4.5 בלבד.

התאונה התרחשה בשעת צהרים בשכונת מאה שערים בירושלים, כאשר הילדה נפגעה מרכב חולף. צוותי החירום שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה ופינו אותה במצב אנוש לבית החולים בירושלים, שם למרבה הצער והכאב נקבע מותה.

"עם קבלת הדיווח הוזעקו מתנדבי זק"א לזירת התאונה", שיתפו בנצי אוירינג, מפקד זק"א מחוז ירושלים, וצבי יורוביץ, נהג מינילנס בזק"א מחוז ירושלים. "לאחר קביעת מותה של הילדה בבית החולים, המתנדבים פועלים בזירה באיסוף כלל הממצאים לכבוד המת, ובמקביל מלווים את בני המשפחה בבית החולים ומסייעים בתיאום מול כלל הגורמים עד להבאתה לקבורה".

המחלקה המשפטית של זק"א פעלה מול כלל הגורמים הרלוונטיים, ובתום התיאום עם המשטרה והגורמים המשפטיים הוחלט לשחרר את גופת הילדה שנהרגה היום בתאונת הדרכים בירושלים לקבורה, ללא העברה למכון לרפואה משפטית.