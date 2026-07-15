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הגופה שוחררה לקבורה

טרגדיה נוראית: הילדה פריידא הרשקוביץ בת ה-4 נהרגה מפגיעת רכב בשכונה החרדית בירושלים

הילדה פריידא הרשקוביץ ע"ה, בת ארבע וחצי בלבד, היא הילדה שנהרגה מפגיעת רכב בשעת צהרים  ברחוב הרב שמואל סלנט בירושלים. הבשורה המרה התקבלה בכאב רב ובצער גדול בשכונה החרדית, ובקרב מכרי ובני המשפחה | בתום בדיקות הילדה שוחררה לקבורה ללא העברה למכון לרפואה משפטית (חרדי)

(צילום: דוברות זק"א)

בצער רב ובכאב גדול התקבלה היום (רביעי) הבשורה כי הילדה שנהרגה בתאונת הדרכים המחרידה ברחוב הרב שמואל סלנט ב היא הילדה פריידא הרשקוביץ, בת 4.5 בלבד.

התאונה התרחשה בשעת צהרים בשכונת מאה שערים בירושלים, כאשר הילדה נפגעה מרכב חולף. צוותי החירום שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה ופינו אותה במצב אנוש לבית החולים בירושלים, שם למרבה הצער והכאב נקבע מותה.

"עם קבלת הדיווח הוזעקו מתנדבי זק"א לזירת התאונה", שיתפו בנצי אוירינג, מפקד זק"א מחוז ירושלים, וצבי יורוביץ, נהג מינילנס בזק"א מחוז ירושלים. "לאחר קביעת מותה של הילדה בבית החולים, המתנדבים פועלים בזירה באיסוף כלל הממצאים לכבוד המת, ובמקביל מלווים את בני המשפחה בבית החולים ומסייעים בתיאום מול כלל הגורמים עד להבאתה לקבורה".

המחלקה המשפטית של זק"א פעלה מול כלל הגורמים הרלוונטיים, ובתום התיאום עם המשטרה והגורמים המשפטיים הוחלט לשחרר את גופת הילדה שנהרגה היום בתאונת הדרכים בירושלים לקבורה, ללא העברה למכון לרפואה משפטית.

זירת התאונה
זירת התאונה| צילום: צילום: מ"ר

בנצי אוירינג מפקד זק"א מחוז ירושלים אמר: "מרגע קבלת הדיווח פעלו מתנדבי זק"א בזירה ובבית החולים לצד בני המשפחה. במקביל, המחלקה המשפטית של זק"א פעלה מול כלל הגורמים, ובסייעתא דשמיא הושלם ההליך והילדה שוחררה לקבורה ללא העברה למכון לרפואה משפטית".

מיכאל גוטווין רכז המחלקה המשפטית של זק"א הוסיף: "אנשי המחלקה המשפטית מלווים משפחות ברגעים הקשים ביותר ופועלים מול כלל הרשויות כדי להביא לשחרור מהיר של הנפטרים לקבורה, תוך שמירה על כבוד המת ועל זכויות המשפחה".

ירושליםמאה שעריםזק"אתאונות דרכים

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