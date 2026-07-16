כיכר השבת
מתיחות קיצונית

"נהרוס את כל התשתיות באזור": האיראנים מאיימים להרחיב את הלחימה לעוד זירות

דובר הכוחות המזוינים באיראן מזהיר: מצר הורמוז הוא קו אדום • "מה שעושים כוחות הביטחון אינו מכה שווה אלא מכה עליונה" | על רקע התקיפות האמריקניות בסמנאן (חדשות בעולם)

טראמפ בכיכר המפכה באיראן (צילום: רשתות חברתיות)

בעקבות האיומים האמריקניים לתקוף תשתיות אנרגיה ב, הגיעה מטהרן תגובה מאיימת ובלתי מתפשרת. דובר מפקדת ח'אתם אל-אנביאא' של הכוחות המזוינים באיראן הצהיר כי מצר הורמוז מהווה "קו אדום" שאיראן לא תאפשר ל לחצות.

"בשום תנאי ובשום אופן לא נאפשר לארצות הברית, כמדינה זרה שאינה חלק מהאזור, להתערב במצר הורמוז", הבהיר הדובר בהצהרה רשמית. "זהו הקו האדום של איראן".

"נשמיד כל תשתית שנותרה"

האיום האיראני לא הסתפק בהצהרות כלליות. הדובר פירט כי אם ארצות הברית תממש את איומיה ותפגע בתשתיות איראניות, התגובה תהיה הרסנית: "כל התשתיות באזור שעוד נותרו שלמות יושמדו לחלוטין בידי הכוחות החזקים של איראן, כך שלא יישאר מהן זכר".

בהמשך דבריו, הוסיף הדובר והזהיר את וושינגטון: "האויב הטיפש צריך לדעת שמה שעושים כוחות הביטחון של איראן אינו מכה שווה, אלא מכה עליונה - חמורה, נרחבת ומחרידה יותר מכל מה שהיה בעבר" ואף איימו להרחיב את זירות המלחמה.

תקיפה אמריקנית בסמנאן

האיומים האיראניים מגיעים על רקע דיווחים מטהרן על תקיפה אמריקנית שבוצעה הלילה בנמל התעופה בעיר סמנאן שבצפון המדינה. באזור סמנאן ממוקם בסיס טילים גדול של משמרות המהפכה, והתקיפה נתפסת באיראן כהסלמה משמעותית.

כזכור, נשיא ארצות הברית איים בימים האחרונים כי הצבא האמריקני עשוי לתקוף בשבוע הבא תשתיות אנרגיה באיראן. האיומים הללו הובילו להסלמה דרמטית במתיחות בין שתי המדינות.

המטוסים יוצאים לתקיפה (צילום: סנטקום)

מצר הורמוז - נקודת הבעירה

מצר הורמוז, שאיראן מגדירה אותו כ"קו אדום", הוא נקודת מעבר אסטרטגית קריטית לאספקת האנרגיה העולמית. כ-20% מהנפט העולמי עובר דרך המצר הצר, והשליטה בו נתפסת באיראן כאינטרס ביטחוני חיוני.

בשבועות האחרונים דיווח פיקוד המרכז האמריקני כי כוחות איראניים תקפו מספר ספינות מסחר במצר, צעד שהוביל להחלטה האמריקנית להטיל מצור ימי על האזור. המצור כולל פריסה של יותר מ-20 ספינות מלחמה ומאות מטוסים צבאיים ברחבי המזרח התיכון.

המתיחות הגוברת מעלה חששות בקרב אנליסטים בינלאומיים מפני הסלמה צבאית רחבת היקף שעלולה לערב את כל האזור. האיומים ההדדיים בין וושינגטון לטהרן מצביעים על כך שהמשבר רחוק מלהיפתר, ועשוי להוביל להתפתחויות דרמטיות נוספות בימים הקרובים.

איראןדונלד טראמפארצות הבריתהסכם עם איראןתקיפה באיראןמצרי הורמוז
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר