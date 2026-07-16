בעקבות האיומים האמריקניים לתקוף תשתיות אנרגיה באיראן, הגיעה מטהרן תגובה מאיימת ובלתי מתפשרת. דובר מפקדת ח'אתם אל-אנביאא' של הכוחות המזוינים באיראן הצהיר כי מצר הורמוז מהווה "קו אדום" שאיראן לא תאפשר לארצות הברית לחצות.

"בשום תנאי ובשום אופן לא נאפשר לארצות הברית, כמדינה זרה שאינה חלק מהאזור, להתערב במצר הורמוז", הבהיר הדובר בהצהרה רשמית. "זהו הקו האדום של איראן".

"נשמיד כל תשתית שנותרה"

האיום האיראני לא הסתפק בהצהרות כלליות. הדובר פירט כי אם ארצות הברית תממש את איומיה ותפגע בתשתיות איראניות, התגובה תהיה הרסנית: "כל התשתיות באזור שעוד נותרו שלמות יושמדו לחלוטין בידי הכוחות החזקים של איראן, כך שלא יישאר מהן זכר".

בהמשך דבריו, הוסיף הדובר והזהיר את וושינגטון: "האויב הטיפש צריך לדעת שמה שעושים כוחות הביטחון של איראן אינו מכה שווה, אלא מכה עליונה - חמורה, נרחבת ומחרידה יותר מכל מה שהיה בעבר" ואף איימו להרחיב את זירות המלחמה.

תקיפה אמריקנית בסמנאן

האיומים האיראניים מגיעים על רקע דיווחים מטהרן על תקיפה אמריקנית שבוצעה הלילה בנמל התעופה בעיר סמנאן שבצפון המדינה. באזור סמנאן ממוקם בסיס טילים גדול של משמרות המהפכה, והתקיפה נתפסת באיראן כהסלמה משמעותית.

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בימים האחרונים כי הצבא האמריקני עשוי לתקוף בשבוע הבא תשתיות אנרגיה באיראן. האיומים הללו הובילו להסלמה דרמטית במתיחות בין שתי המדינות.