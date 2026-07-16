כיכר השבת
מחווה מטהרן?

טראמפ הודיע: איראן שחררה אזרחית אמריקאית שנעצרה בשנת 2024

הנשיא האמריקאי הודיע על שחרור אזרחית שנעצרה במדינה • פרקליטה אישר כי היא חופשיה לחזור לארה"ב | המהלך על רקע המתיחות המתמשכת (בעולם)

האזרחית האמריקנית-איראנית דנה קררי (צילום: לפי סעיף 27א)

נשיא דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר (חמישי) כי שחררה אזרחית אמריקאית שנעצרה במדינה במהלך שנת 2024.

ההודעה פורסמה ברשת החברתית Truth Social של הנשיא, שם כתב: "איראן שחררה אזרחית אמריקאית שנעצרה במדינה ב-2024. אנחנו מעריכים את המחווה הזו".

לא חשף פרטים נוספים על נסיבות השחרור או על זהות האזרחית שהשתחררה. עם זאת, רשת CNN האמריקנית דיווחה כי מדובר בדנה קרארי, שהוצא נגדה צו איסור יציאה מאיראן.

פרקליטה של האזרחית, עורך הדין הבין-לאומי לזכויות אדם ג'ארד נאסר, אישר את השחרור בפוסט ברשת X. "שמח ונרגש לדווח כי מרשתי, שנכלאה בהאשמות שקריות, חופשייה כעת", כתב נאסר. הוא הוסיף והודה לנשיא טראמפ, תוך שהבהיר כי מרשתו חופשיה כעת לחזור לארצות הברית.

השחרור מגיע על רקע המתיחות המתמשכת בין וושינגטון לטהרן. כזכור, צבא ארה"ב מבצע סבב תקיפות נרחב באיראן זה הלילה החמישי ברציפות, כאשר לראשונה בסבב זה הורחבו התקיפות גם לאזור הבירה טהראן.

במקביל לפעילות הצבאית, טראמפ אמר בריאיון לרשת פוקס כי איראן הביעה נכונות לחדש את המגעים להסכם. "איראן רוצה להיפגש. נראה אם נצליח להגיע להסכם", ציין הנשיא.

על פי דיווחים בתקשורת האמריקנית, הממשל שוקל מגוון אפשרויות להסלמה, כולל הגברת התקיפות האוויריות ואף שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים איראניים ליד מצר הורמוז. עם זאת, שחרור האזרחית האמריקאית עשוי להצביע על ערוצי תקשורת פתוחים בין שתי המדינות למרות המתיחות הביטחונית.

ארה"באיראןדונלד טראמפ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר