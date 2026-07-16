טראמפ הודיע: איראן שחררה אזרחית אמריקאית שנעצרה בשנת 2024

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר (חמישי) כי איראן שחררה אזרחית אמריקאית שנעצרה במדינה במהלך שנת 2024.

ההודעה פורסמה ברשת החברתית Truth Social של הנשיא, שם כתב: "איראן שחררה אזרחית אמריקאית שנעצרה במדינה ב-2024. אנחנו מעריכים את המחווה הזו".

טראמפ לא חשף פרטים נוספים על נסיבות השחרור או על זהות האזרחית שהשתחררה. עם זאת, רשת CNN האמריקנית דיווחה כי מדובר בדנה קרארי, שהוצא נגדה צו איסור יציאה מאיראן.

פרקליטה של האזרחית, עורך הדין הבין-לאומי לזכויות אדם ג'ארד נאסר, אישר את השחרור בפוסט ברשת X. "שמח ונרגש לדווח כי מרשתי, שנכלאה בהאשמות שקריות, חופשייה כעת", כתב נאסר. הוא הוסיף והודה לנשיא טראמפ, תוך שהבהיר כי מרשתו חופשיה כעת לחזור לארצות הברית.

השחרור מגיע על רקע המתיחות המתמשכת בין וושינגטון לטהרן. כזכור, צבא ארה"ב מבצע סבב תקיפות נרחב באיראן זה הלילה החמישי ברציפות, כאשר לראשונה בסבב זה הורחבו התקיפות גם לאזור הבירה טהראן.

במקביל לפעילות הצבאית, טראמפ אמר בריאיון לרשת פוקס כי איראן הביעה נכונות לחדש את המגעים להסכם. "איראן רוצה להיפגש. נראה אם נצליח להגיע להסכם", ציין הנשיא.

על פי דיווחים בתקשורת האמריקנית, הממשל שוקל מגוון אפשרויות להסלמה, כולל הגברת התקיפות האוויריות ואף שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים איראניים ליד מצר הורמוז. עם זאת, שחרור האזרחית האמריקאית עשוי להצביע על ערוצי תקשורת פתוחים בין שתי המדינות למרות המתיחות הביטחונית.