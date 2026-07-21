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דיווח דרמטי: טראמפ שוקל מחדש הפלת משטר - דיונים קדחתניים בבית הלבן

לפי דיווח ברשת פוקס ניוז ופייננשל טיימס, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל מחדש את האפשרות להפיל את המשטר בטהרן | לפי הדיווח, הנשיא וצוותו דנים באפשרות להרחיב את התקיפות לרמת מלחמה מלאה (מדיני)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להכריע בימים הקרובים אם להרחיב את המערכה הצבאית נגד , כאשר על הפרק עומדת האפשרות להביא להפלת המשטר בטהרן באמצעות מלחמה רחבה, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם היום (שלישי) ב'פוקס ניוז'.

​לפי הדיווח, אפשרות הפלת המשטר האיראני חזרה לסדר היום של חלקים בממשל האמריקאי, לאחר שהמאמצים הדיפלומטיים להשגת הסדר לא נשאו פרי.

לפי דיווח שפורסם ב"פייננשל טיימס", הממשל בוושינגטון שואף לעודד התקוממות פנימית בתוך איראן.

​העיתון ציין כי "גורמים בממשל מדברים שוב על תוכנית א' – שהיא להפיל את המשטר האיראני", כחלק מהחיפוש אחר פתרונות חלופיים למשבר המתמשך.

​כחלק מבחינת החלופות, עשויה לעלות מחדש הצעה ישראלית מוקדמת לחימוש קבוצות כורדיות המתנגדות לשלטון בטהרן. ההצעה נדחתה בעבר על ידי הממשל האמריקאי, אך כעת היא נבחנת מחדש.

הרעיון נכשל בעבר לאחר התנגדות של טורקיה במהלך, שאף איימה בתגובה צבאית.

​במקביל לדיונים המדיניים, כוחות צבא של ארצות הברית ביצעו תקיפות חדשות נגד מטרות ויכולות איראניות, אשר היוו איום על חופש השיט והספינות במצר הורמוז.

איראןדונלד טראמפ

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