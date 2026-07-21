הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להכריע בימים הקרובים אם להרחיב את המערכה הצבאית נגד איראן, כאשר על הפרק עומדת האפשרות להביא להפלת המשטר בטהרן באמצעות מלחמה רחבה, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם היום (שלישי) ב'פוקס ניוז'.