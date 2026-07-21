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עמל של שנה שלמה | התמימים מכפר חב"ד הגישו את הספר החדש לגדולי הדור

קבוצה מתלמידי ישיבת 'תומכי תמימים' מכפר חב"ד ביקרו השבוע במעונם של גדולי ישראל בבני ברק ובירושלים, והעניקו להם את הספר החדש 'פלפול התמימים - כרך כ"ז' | ראשי הישיבות והאדמו"רים הפליאו את העבודה, והתפלפלו עמם בלימוד | צפו בתיעוד (חסידים)

תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)

משלחת מיוחדת מבכירי תלמידי ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית בכפר חב"ד, ביקרה השבוע במעונם של גדולי ישראל, ראשי ישיבות ואדמו"רים.

במהלך הביקורים העניקו הבחורים לגדולי הדור את הספר החדש 'פלפול התמימים - כרך כ"ז', שיצא לאור זה עתה לאחר למעלה משנה של עבודה מאומצת והשקעה מרובה.

הספר כולל בתוכו חידושים, הערות ופלפולים פרי עטם של רבני ותלמידי הישיבה, העוסקים בתורת הנגלה, בתורת החסידות ובתורתו של האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע.

גדולי ישראל קיבלו בחביבות מרובה את חברי המשלחת ואת הכרך החדש, נכנסו עמם למשא ומתן תורני והתפלפלו ארוכות בסוגיות הנידונות בספר, תוך שהם מביעים התפעלות מרובה מעומק הלימוד ומאיכות החידושים של התלמידים.

תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)
תלמידי תומכי תמימים בבתי גדולי ישראל (צילום: מענדי מור יוסף)

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כפר חב"דישיבת תומכי תמימיםמעונם של גדולי ישראל

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