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בלייקווד התורנית | האדמו"ר מסקולען חגג בר מצווה לנכדו וביקר את הרבי הזקוק לרפואה

בחצר הקודש סקולען לייקווד, נחגגה בעוז שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לחתנו הרב משה שפיגל, בשמחה השתתפו כלל רבני העיר לצד מאות חסידים ואנשי מעשה | כמו כן ערך האדמו"ר ביקור קודש אצל האדמו"ר מקאלוב לרפואה שלימה, שם האריך בנועם שיח כיד ה' הטובה עליו | צפו בתיעודים (חסידים)

1תגובות
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מסקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מסקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מסקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מסקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מסקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מסקולען לייקווד (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בבקור אצל האדמו"ר מקאלוב (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בבקור אצל האדמו"ר מקאלוב (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בבקור אצל האדמו"ר מקאלוב (צילום: באדיבות המצלם)

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בר מצווההאדמו"ר מקאלובהאדמו"ר מסקולען לייקוודמשה שפיגל

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1
כמה הצדיק הזה סובל השם ירחם
יהטדי פשוט

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