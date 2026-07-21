צפו בגלריה בלייקווד התורנית | האדמו"ר מסקולען חגג בר מצווה לנכדו וביקר את הרבי הזקוק לרפואה בחצר הקודש סקולען לייקווד, נחגגה בעוז שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לחתנו הרב משה שפיגל, בשמחה השתתפו כלל רבני העיר לצד מאות חסידים ואנשי מעשה | כמו כן ערך האדמו"ר ביקור קודש אצל האדמו"ר מקאלוב לרפואה שלימה, שם האריך בנועם שיח כיד ה' הטובה עליו | צפו בתיעודים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ז' באב | 21.07.26