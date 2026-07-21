טריליון דולר באוויר: סעודיה שואפת להקים אצטדיון מרחף 

"אצטדיון ניאום" בסעודיה ( צילום: מסך )

ערב הסעודית חושפת תוכניות גרנדיוזיות להקמת "אצטדיון ניאום", מתקן ספורט עתידני וראשון מסוגו בעולם שיוקם בגובה של 350 מטרים מעל פני האדמה. "מחריב עולמות": המסר החריף של הינוקא לנופלים בשמירת הברית - והאם ניתן לתקן? דני שפיץ | 09:03 האצטדיון המרהיב לא ייבנה על הקרקע, אלא ישולב ישירות בתוך הגג של "הקו"– עיר חכמה ומהפכנית באורך של כ-177 קילומטרים, המוקפת מראות ונטולת מכוניות או כבישים.

"אצטדיון ניאום" בסעודיה - צילום: רשתות חברתיות "אצטדיון ניאום" בסעודיה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:11

המתקן צפוי להכיל 46,010 מושבים ולהציע חוויית צפייה עוצרת נשימה, כשמתמונות רשמיות נראה המבנה כשהוא מתנשא מעל נוף המדבר והמים.

"אצטדיון ניאום" בסעודיה - צילום: רשתות חברתיות "אצטדיון ניאום" בסעודיה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:11

לפי התכנון, בניית האצטדיון הייחודי תחל בשנת 2027, והוא צפוי להיפתח רשמית בשנת 2032. המטרה המרכזית היא שמתקן זה יארח משחקים גורליים במסגרת תחרות הכדורגל הבינלאומית שתתקיים בממלכה בשנת 2034, ואולי אף יזכה לארח את משחק הגמר החגיגי.