התעוררות בימי בין המצרים התושבים והרבנים נהרו בהמוניהם | הרבי המשפיע מבורו פארק ריתק את תושבי ביתר אמש (שני) נשא המשפיע האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, המבקר בחודשי הקיץ בארה"ק, שיחת חיזוק בהיכל בית המדרש 'בני יששכר - דינוב' בביתר עילית | בשיחה השתתפו מאות מתושבי העיר, ובראשם שורה ארוכה של רבנים חשובים | בסיום הדרשה, נכנס האדמו"ר לביקור במעונו של האדמו"ר מדינוב, שם הרחיב ארוכות בדברי תורה וחסידות ברום מעלת ימי תשעת הימים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ז' באב | 21.07.26