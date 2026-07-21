כיכר השבת
התעוררות בימי בין המצרים

התושבים והרבנים נהרו בהמוניהם | הרבי המשפיע מבורו פארק ריתק את תושבי ביתר 

אמש (שני) נשא המשפיע האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, המבקר בחודשי הקיץ בארה"ק, שיחת חיזוק בהיכל בית המדרש 'בני יששכר - דינוב' בביתר עילית | בשיחה השתתפו מאות מתושבי העיר, ובראשם שורה ארוכה של רבנים חשובים | בסיום הדרשה, נכנס האדמו"ר לביקור במעונו של האדמו"ר מדינוב, שם הרחיב ארוכות בדברי תורה וחסידות ברום מעלת ימי תשעת הימים (חסידים)

האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין בשיחת חיזוק בביתר (צילום: נחמן חממי)
האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין בשיחת חיזוק בביתר (צילום: נחמן חממי)
האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין בשיחת חיזוק בביתר (צילום: נחמן חממי)
האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין בשיחת חיזוק בביתר (צילום: נחמן חממי)
האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין בשיחת חיזוק בביתר (צילום: נחמן חממי)
האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין בשיחת חיזוק בביתר (צילום: נחמן חממי)
האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין אצל האדמו"ר מדינוב (צילום: נחמן חממי)
האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין אצל האדמו"ר מדינוב (צילום: נחמן חממי)

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ביתר עיליתהאדמו"ר מדינובהאדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין

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