צבא לבנון מאשים: כוחות צה"ל ירו לעבר יחידותינו בדרום לבנון

צבא לבנון הוציא הודעה רשמית היום (שלישי) בה טען כי כוחות צה"ל ירו בקרבת יחידות צבא לבנון במהלך פריסתן באזור זוטר אל-ע'רבייה בדרום לבנון. על פי ההודעה, האירוע עלול לעכב את יישום שלב הפיילוט של ההסכם המשולש בדרום לבנון.

ההאשמה מגיעה בעיצומו של תהליך רגיש ליישום ההסכם בין ישראל ללבנון, שנחתם בסוף השבוע האחרון ונועד לאפשר נסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל מדרום לבנון תמורת פירוק תשתיות של ארגוני טרור ופריסת צבא לבנון באזורים מוגדרים.

אזורי הפיילוט החלו לפעול

כזכור, מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה לפני מספר ימים על תחילת פעילותם של שלושת אזורי הפיילוט הראשונים בדרום לבנון - בכפרים פרון, סריפא וזאותר אל-גרבייה. במחלקת המדינה הגדירו את המהלך כ"אבן דרך" ביישום ההבנות שהושגו בין ישראל ללבנון.

על פי ההסכם המשולש, צבא לבנון אמור לקבל אחריות ביטחונית מלאה באזורים שיוגדרו, לאחר אימות פירוק תשתיות של ארגונים חמושים. במקביל, התהליך נועד לאפשר נסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל מאזורים בדרום לבנון, בהתאם לעמידה בתנאים הביטחוניים שנקבעו.

מתיחות פנימית בלבנון

האירוע מצטרף למתיחות הפנימית הגוברת בלבנון סביב יישום ההסכם. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חסן עז א-דין, יצא לאחרונה בהתקפה חריפה על נשיא לבנון ג'וזף עאון, וטען כי "היהירות של נשיא לבנון והתעקשותו להמשיך במו"מ הישיר עם ישראל, מציב את הזירה הלבנונית בפני פיצול ומחליש את ההבנות וההסכמות הלאומיות".

בתוך כך, נשיא לבנון עאון נפגש השבוע בוושינגטון עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, במסגרת ביקור ממלכתי ראשון בבית הלבן מאז 2009. על פי דיווחים, השניים הסכימו על השלמת נסיגה ישראלית מדרום לבנון במסגרת יישום המסגרת התלת-צדדית.