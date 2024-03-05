אחרי ההצלחה של פיילוט התשלומים של חברת אגד בנסיעות בגוש דן, הערים ירושלים, חיפה ואילת מצטרפות גם הן להסדר • הרשות הארצית לתחב"צ מסרה: "במהלך הקיץ הקרוב, יצטרפו כ-400 אלף נוסעים ביום לשירות התשלום עבור הנסיעה באמצעות כרטיסי אשראי" (חדשות בארץ)
אחרי התנגדות ארוכה בממשלה, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי לדון מחר בסוגיית הכנסת הפועלים הפלסטינים לעבודה בשטח ישראל, לפי המתווה שמוצע יוכנסו פועלים פלסטינים מעל גיל 45 שעברו תחקיר ובעלי ותק כניסה לישראל (חדשות)
בג"צ דחה אתמול (ב') את העתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח וגופים נוספים, השופטים טענו כי העתירה הקדימה את זמנה, למרות דחיית העתירה, תשובת המדינה שהוגשה לבית המשפט בגין העתירה גרמה לשופטים להגדיר מחדש כמה ממדדי ההצלחה של הפילוט. כפי שבקשו העותרים יכללו בפיילוט מדדי הצלחה שיאפשרו לבדוק את נחיצות המאגר והצלחתו