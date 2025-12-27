עולם התורה מעתיר בתפילה, בליל שבת קודש פונה לבית החולים 'שיבא' בתל השומר, הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, בעל מחבר סדרת ספרי 'אמרי יושר' ומאחרוני השרידים לדור דעה.

הדרמה החלה במהלך לימודו של הגר"מ בליל שבת בביתו. נכדו, שישב ולמד עמו כבכל שבוע, הבחין לפתע כי סבו אינו מגיב לדבריו. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום העניקו טיפול ראשוני ולאחר התייעצות הוחלט על פינויו המיידי לבית החולים.

הגר"מ גריינמן, כבן 93 לאורך ימים ושנים טובות, אושפז במחלקת טיפול נמרץ לב לאחר שהתברר כי עבר אירוע לבבי. על פי הדיווחים מבית החולים, מצבו מוגדר כעת יציב, והוא צפוי לעבור ככל הנראה השתלת קוצב לב בימים הקרובים כדי לייצב את פעילות לבו.

הגאון רבי מאיר גריינמן הוא דמות פלאית בעולם התורה, בהיותו האחיין האחרון שנותר בחיים למרן בעל ה'חזון איש' זצ"ל, וממשיך את מסורת הלימוד וההנהגה הייחודית של בית ה'חזון איש'.

הציבור נקרא לעורר רחמי שמים מרובים ולהרבות בתפילה עבור הגאון רבי מאיר בן צביה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.