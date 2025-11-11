האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא חיתן את נכדו, המונים נהרו להתברך 

רבנים וראשי ישיבות נעלים ומכובדים נטלו חלק השבוע בשמחת בר המצווה של נין ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל, ושל הגאון רבי צבי רוטברג, ראש ישיבת 'בית מאיר', חתן המצוות נכד הרה"ג רבי ישראל אדלשטיין, ר"מ בישיבת 'בית מדרש עליון' | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול כנהוג | צפו בתיעוד (חרדים)
המונים ליוו השבוע למנוחות את הגאון רבי שאול צדקה זצ"ל, ראש כולל 'בכר' בשכונת 'מקור ברוך' בירושלים, בנו של מרן רה"י חכם יהודה צדקה זצוק"ל, ואחיו של יבלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה | מסע ההלוויה יצאה מהיכל ישיבת 'פורת יוסף' אל עבר הר המנוחות, שם נטמן |ראש הישיבה יקבל תנחומין מדי יום מימי השבעה, לפנה"צ בביתו, ואחה"צ בבית האבלים | צפו בתיעוד ממסע ההלוויה (חרדים)
הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף מסר אמש שיעור הלכה מרכזי בבני ברק | בדבריו עורר את הקהל להמשיך לשקוד על תורת מרן הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל ולהגות בספריו | כן עורר בנושא עניית 'אמן' וברכות לבטלה | צפו בגלריה של יונתן קיאלי (חרדים)
העיר בני ברק כולה התעוררה אמש בתחילת הלילה לחגיגות שחרורו של אסיר עולם התורה, הבחור יעקב ישראל ברגיל, תלמיד ישיבת 'נחלת שלמה' ששוחרר ממעצר צבאי ונתקבל בשיירה חגיגית ברחובות העיר | צפו בתיעודים ממעמד קבלת הפנים הסוערת (חרדים)
על פי הפרסום של משרד התחבורה, בית שמש ויישובי הסביבה יחוברו לכביש 6 ישירות, דבר שיגרום להקלה משמעותית גם לאלו שנוסעים למרכז הארץ | השרה רגב: "זה החזון של חיבור הארץ". מ"מ ראש העיר בית שמש שמעון גולדברג: "זהו מהלך היסטורי" (חדשות תחבורה)
מרנן ורבנן גדולי ישראל, אדמו"רים וראשי ישיבות, לצד אישי ציבור בכירים מכל המפלגות ואף נציגים מחוגי הקנאים, השתתפו אמש בחתונת בנו של יו"ר ועד הישיבות, הרב חיים אהרן קאופמן, שנישא לכלה, בת העסקן ר' יעקב יעקבוביץ, חתן גאב"ד נווה אחיעזר | בסידור קידושין כובד ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (חרדים)
מכתב עוז נדיר: הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב ומנהיגי הדור, פרסם מכתב חריג וחסר תקדים היוצא במחאה נחרצת נגד החוק וגזירת יעדי הגיוס לחרדים. במכתבו, המבטא כאב על עתיד עולם התורה, מזהיר הצדיק: "לא לוותר על נשמה אחת מישראל, כי כל נשמה היא עולם מלא!" | המכתב המלא והמרטיט לפניכם (חרדים)
במהלך שיעורו השבועי בשפת האנגלית בביתו לתושבי חו"ל, התייחס בשבוע האחרון הפוסק הגר"מ שטרנבוך לבחירתו של ממדאני לראשות עיריית ניו יורק, ואמר "אסור לדאוג", הוא אולי רוצה לעשות רע, ואולי גם יכול, אבל אם הקב"ה לא ירצה, הוא יהיה עצלן ולא יעשה כלום" | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
ברקע בחירתו של ממדאני לראשות העיר, תושבים בברוקלין זועמים על היעדר אכיפה משטרתית במסיבות מסוכנות ברחובות העיר | סרטון מסוף השבוע, שצולם בין השכונות החרדיות בורו פארק ופלטבוש, המחיש בין היתר את הסכנה (חרדים בעולם)
בשבוע שעבר פרסמנו על מקרה מזעזע - כאשר נער חרדי שהיה בדרכו למירון עבר התעללויות קשות בידי נהג אוטובוס, אך התיק בעניינו של הנהג נסגר - לאחר הפרסום, המשטרה החליטה לחזור בה מההחלטה ולפתוח מחדש את התיק לחקירה נוספת | היא הסבירה זאת ב"טענות שעלו בנוגע לאירוע" (משטרה, חרדים)
ראש הישיבה הגר"ד לנדו הורה לחברי הכנסת של 'דגל התורה' להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים | טרם ברור כיצד תפעל סיעת ש"ס | בעבר התבטא הראש"ל הגר"י יוסף נגד החוק והזהיר כי הוא עלול להוביל לכך שכל היהודים בעולם יהיו בסכנה (חרדים)
הסחורים בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים, שפשפו עיניהם בתמיהה בערב שב"ק האחרון, בראותם את הראשון לציון הגאון הרב שלמה עמאר, מופיע בשוק | עד מהרה נודע להם, כי הראשל"צ לא הגיע לקניות, אלא לעודדם להקדים סגירה לכבוד השבת | הסוחרים התחייבו לסגור בשעה 15:00 | צפו בתיעוד (חרדים)
ראש חטיבת תכנון ומנהל כח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, הצהיר בוועדת המשנה לכוח אדם בכנסת כי יש להרחיב את בסיס המשרתים. הצבא זקוק ל-12 אלף חיילים נוספים, כאשר כ-6,000-7,000 מתוכם לוחמים. טייב הזהיר כי בינואר 2027 צפויה נפילת סדכ"ה משמעותית, וקרא להיערך בחמש השנים הקרובות לשירות של 36 חודשים ו-70 ימי מילואים בשנה.
