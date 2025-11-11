שמחה גדולה האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא חיתן את נכדו, המונים נהרו להתברך שמחת בית צדיקים: המונים השתתפו השבוע בשמחת נישואי נכדם של האדמו"ר הצדיק רבי דוד אבוחצירא, והגאון רבי מאיר אמסלם אב"ד 'פחד יצחק', עם בת הגר"י ביטון רב קהילת 'מאור החיים' במגדל העמק | צפו בתיעוד (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:57