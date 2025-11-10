חודשים לאחר פרישת ש"ס ו'יהדות התורה' מהממשלה, במחאה על אי העברת חוק הגיוס והדרת מעמד תלמידי הישיבות, נציבות שירות המדינה החליטה לעשות סוף למשחק הכפול של הסיעות החרדיות והחליטה לפטר עשרות עובדים בלשכות השרים לשעבר.

על פי הדיווח של מיכאל שמש ב'כאן', בין הבכירים החרדים שיפוטרו: יועצים, ראשי מטות ומזכירות. כזכור, מאז פרישת הסיעות החרדיות מהממשלה, השרים השאירו את היועצים הבכירים והזוטרים בתפקידים בלשכות השרים.

ההחלטה של הנציבות מגיעה לאחר המתנה ארוכה והערכה שלפחות ש"ס תחזור לממשלה, אלא שלאחר הלחץ שהפעיל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הוכרע כי המפלגה לא תחזור לממשלה עד להעברת חוק הגיוס.

יצוין כי זה מספר שבועות שמשרדי הפנים, העבודה והרווחה מתפקדים ללא שרים, מדובר במשרדים שהיו בידי חברי הכנסת של ש"ס.