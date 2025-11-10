במסגרת הפרויקט הלאומי החדש בית שמש תתחבר לכביש 6 | כל הפרטים

תכנון הכביש החדש ( צילום: ינון הנדסה )

הוועדה לתשתיות לאומיות (הות"ל) אישרה היום (שני) להפקדה את תוכנית משרד התחבורה וחברת חוצה ישראל לשדרוג והרחבת כביש 383 - שיחבר את בית שמש עם כביש 6, מה שמהווה בשורה גדולה לתושבי בית שמש, שלא ממש זוכים לבשורות טובות בזמן האחרון, במיוחד בנושאי תחבורה, למרות הבטחות ראש העיר.

זהו שלב מתקדם בתכנון הפרויקט, שיהפוך את כביש 383 לציר רוחב ראשי ובטיחותי, המהווה חיבור ישיר בין כביש 3 במערב לכביש 38 במזרח. הפרויקט עתיד לחולל שינוי משמעותי בנגישות ובזרימת התנועה בין אזור בית שמש, מטה יהודה ונפת אשקלון, יקצר את זמן הנסיעה ויאפשר קישוריות ישירה לכביש 6. במסגרת הפרויקט, ישודרג הכביש הקיים באורך של 20 קילומטרים לכביש דו נתיבי, בעל שני מסלולי נסיעה בכל נתיב, שייצור קישוריות בטוחה, נוחה ויעילה בין יישובי האזור לכביש 6. כמו כן, יוקם מחלף חדש, ישודרגו הצמתים בכביש ותיבנה מנהרה חדשה באורך של 300 מטרים, בסמוך ליישוב שדות מיכה, וכן יוקמו שני גשרים מעל נחל האלה, מעברים אקולוגיים באזור יער חרובית וניקוז חדשני התואם את תוכנית האב לנחלי שורק-לכיש. התוכנית נועדה לשדרג את רמת השירות בכביש 383 ולהתאים אותה לגידול הצפוי באוכלוסייה ובתעסוקה באזור בית שמש, קריית גת והמועצות האזוריות הסמוכות עד לשנת היעד 2040. במסגרת הפרויקט, מתוכננים מחלפים וצמתים מוסדרים, מפרדות בטיחות, שבילי אופניים ותוואי כביש חדש ובטיחותי בהתאם לסטנדרט תכנון ארצי.

התכנון, כך על פי משרד התחבורה, לווה בתהליך תיאום רחב היקף עם כלל הרשויות המקומיות והמשרדים הרלוונטיים, בהם משרד האנרגיה, משרד הביטחון, רשות המים, רשות העתיקות, רשות הניקוז, חברת החשמל, רכבת ישראל ומקורות. התוכנית שמה דגש רב על שמירה על ערכי נוף, שימור עצים, שיקום נחלים ויצירת מעברים אקולוגיים שיבטיחו רציפות אקולוגית ובטיחותית.

הפרויקט צפוי לשפר באופן ניכר את רמת הבטיחות, להפחית את העומסים בכבישי הרוחב הקיימים ולחזק את הנגישות של בית שמש והיישובים במרחב לאזור המרכז ולכביש 6. מדובר בתוכנית רחבת היקף ובעלת משמעות אזורית ולאומית, הצפויה לחולל שינוי משמעותי במערך התחבורה במרחב שבין בית שמש לשפלה, וליצור ציר רוחב מרכזי נוסף בין מערב הארץ למזרחה.

שרת התחבורה מירי רגב מסרה: "הרחבת ושדרוג כביש 383 הוא חלק ממימוש חזון 'מחברים את ישראל' לחיבור יעיל, בטוח ושוויוני בין מטרופולין ירושלים, השפלה והדרום. הכביש החדש יאפשר נגישות מהירה ובטוחה יותר לתושבי בית שמש והסביבה, ויתרום לצמיחה כלכלית ולחיזוק היישובים בפריפריה. משרד התחבורה ממשיך להוביל מהפכת תשתיות בכל רחבי הארץ, תוך שמירה על ערכי הנוף והסביבה."

מ"מ רה"ע שמעון גולדברג, ונציג עיריית בית שמש בוועדה לתשתיות לאומיות אמר: "זהו מהלך היסטורי שנועד לחבר את בית שמש בצורה ישירה ונוחה לרשת הכבישים הארצית. החיבור לכביש 6 באמצעות הרחבת כביש 383 ישפר את הנגישות לעיר, יפחית עומסים ויעניק מענה תחבורתי לטווח ארוך. לאורך כל שלבי הדיונים שמנו דגש על בטיחות, נגישות ושמירה על ערכי הסביבה – ואני גאה לראות את התוכנית מתקדמת לשלב הבא".

מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן: "מדובר בפרויקט תחבורתי ואסטרטגי מהמעלה הראשונה, שייתן מענה לעומסי התנועה הקיימים ויצור קישוריות ישירה בין כביש 6 למרכז בית שמש. התוכנית נבנתה תוך עבודת תיאום רחבה עם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופי התשתית, והיא מהווה שלב נוסף בחיזוק הרציפות התחבורתית של ישראל ממערב למזרח."

מנכ"ל חוצה ישראל, דני שנבך: "אני מברך על החלטת הוועדה לאשר להפקדה את שדרוגו והרחבתו של כביש 383, פרויקט בעל חשיבות גדולה בחיבור מדינת ישראל. הכביש צפוי לקצר את זמני הנסיעה ויצור חיבור ישיר, מהיר ויעיל לכביש 6. חוצה ישראל תמשיך להוביל ולקדם תשתיות תחבורתיות מתקדמות, שתשפרנה את איכות חיי התושבים ותספקנה גישה מהירה, נוחה ובטוחה לכל חלקי הארץ."