במליאת הכנסת מתקיימת בשעה זו (שני) דיון 40 החתימות, בהשתתפות ראש הממשלה בנושא "הקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת ה-7 באוקטובר".

ח"כ אביגדור ליברמן, שלאחרונה אף יורד בסקרים, הוציא את התסכול הרב שלו בנאום חריף כנגד ראש הממשלה.

"אדוני ראש הממשלה", פנה ליברמן לנתניהו ואמר: "אני שומע רבות מסביבתך על דיפ סטייט. זה דיפ סטייט או דיפ פייק? התעשיה הכי חשובה לביטחונה של ישראל - תעשיה אווירית. כבר 10 חודשים לא ממנים שם יו"ר. חבר כנסת מהמפלגה שלך הציע יו"ר. חבר כנסת, שגריר באו"ם - גלעד ארדן. מי טרפד את המינוי של ארדן? שר הביטחון או הדיפ סטייט?".

"לפני חודש", הוסיף ליברמן, "משחררים מחבל חמאס. העד המרכזי בפרשת שדה תימן. המעליל הראשי על חיילנו הגיבורים. מי חתום על העסקה ששחררה אותו? אתה והקבינט שלך. אז מי אשם - אתה או הדיפ סטייט? אדוני. קושנר מנהל את הביטחון, הבן שלך מנהל את המינויים, החרדים מנהלים את כוח האדם של צה"ל".

ליברמן פנה לנתניהו ואמר: "אז תגיד לי, מה בדיוק אתה עושה? אתה נושא באחריות על טרפוד חוק הגיוס ואתה האחראי הראשי על טבח השבעה באוקטובר. אתה התכתבת עם רב המרצחים יחיא סינואר. אתה העברת את הכסף הקטארי לחמאס בניגוד לעמדתי. אתה קבעת מדיניות הכלה. הכל עליך!".

לסיום הוא אמר: "ועדת החקירה הממלכתית בנושא אסון מירון קבעה שאתה נושא באחריות האישית, אבל לא הוציאה מסקנות אופרטיביות. אני מבטיח לך - אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית שבאמת תחקור את כולם. אנחנו נחייב אותה להוציא מסקנות אישיות. שום דבר לא יעזור לך - הפעם לא תצליח לברוח".