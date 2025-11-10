אוטובוס אגד. אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת )

"חזרו בהם": בסוף השבוע האחרון פרסמנו על אירוע חמור ומזעזע בו נער חרדי כבן 17, שנסע מהעיר בית שמש לציונו של הרשב"י במירון, עבר בדרך התעללויות קשות על-ידי נהג האוטובוס, כאשר במפתיע המשטרה סגרה את התיק, אך כעת אנו מפרסמים לראשונה ב'כיכר השבת' כי המשטרה החליטה לחזור בה מההחלטה.

על פי הנחשף, לאחר הפרסום על החלטת המשטרה לסגור את התיק החמור נגד נהג האוטובוס שהחליט לקחת נער חרדי ולהעביר אותו מסע איומים והפחדות, המשטרה הודיעה לעו"ד המייצג אותו כי לאחר פנייתו הם החליטו לפתוח את החקירה מחדש. במכתב ששלח ראש אגף החקירות בירושלים לעו"ד של הנער - חיים בלייכר מארגון חוננו נאמר: "קיבלנו את פנייתך בהקשר לתיק החקירה שבסימוכין, התיק נפתח לחקירה מחודשת לבחינת הטענות שהעלית בפנייתך". במקביל נאמר כי "פנייתך הועברה במקביל לעיון של מחלקת עררים בפרקליטות המדינה כך שעל פי הנוהל אנו נעביר להם את החומרים לעיון בצירוף המלצתנו. כפי שציינתי, אנו מבצעים פעולות בתיק לקידום החקירה ומתייחסים בכובד ראש לכל הטענות שהעלית בפנייתך".

המכתב שמבשר על פתיחה מחדש של החקירה ( צילום: ללא )

כזכור, בשבוע שעבר דיווחנו בהרחבה על האירוע הקשה - שהתרחש לפני שלושה חודשים, כאשר נער חרדי בן 17 עלה לקו אוטובוס 887 של חברת "נתיב אקספרס", שיצא מבית שמש לכיוון מירון (מדובר בקו מיוחד המופעל ע"י חברה חיצונית אותה שוכרת "נתיב אקספרס"). הנהג היה בן מיעוטים והנער היה הנוסע היחיד באוטובוס ריק, וללא טלפון נייד.

באחת מתחנות ההמשך המתינו חבריו עימם תיכנן לנסוע, אך בהגיעו לשם סירב הנהג לעצור, בטענה כי קיבל הוראה לאסוף רק בתחנה אחרת. בשלב זה ביקש הנער לרדת אך הנהג סרב. בתחנה הבאה לא עצר הנהג, גם כאן ביקש המערער לרדת והנהג שוב סרב.

בשלב מסוים שאל הנהג את הנער לגבי שיחה בטלפון והבין כי הנער ללא פלאפון. כאן החל מסע התעללות וייסורים שביצע הנהג בקטין, ונמשך מעל לשעתיים של נסיעה. הנהג הודיע לנער "אין לי כוח היום לנסוע למירון". במקום זאת, טען בפניו כי הוא רוצה להעלות לאוטובוס "חברים וחברות שלו", לקחת אותו לאום-אל -פחם, ובמשך כל הנסיעה דיבר באוזניו גסויות והתעלל בו נפשית.

בהמשך הנסיעה ולמרות בקשתו של הילד לשבת מאחור, דרש ממנו הנהג בתקיפות לשבת סמוך אליו. במשך הנסיעה עצר הנהג מדי פעם, הכין לעצמו אוכל ואכל, או סתם נשכב על מושבו למנוחה, כשהנער מתחנן לרדת אך הוא מסרב בטענה כי "המנהל לא מרשה.

ניידת משטרה ( צילום: דוברות המשטרה )

עו"ד בלייכר מארגון חוננו המצייג את הנער מסר: "לא מובן כיצד תלונה על אירוע כל כך חמור נסגרת ללא מיצוי של חקירה אמיתית כדי ללכוד את אותו נהג נבל. אנו הגשנו ערר על סגירת התיק ונפעל עד ללכידת אותו חשוד ולמיצוי דין עמו".

אנחנו ב'כיכר השבת' פנינו בשבוע שעבר בשאילתה מפורטת למשטרה, כדי להבין איך יכול להיות שדווקא באירוע כל כך קשה המשטרה החליטה לסגור את תיק החקירה נגד הנהג הפורע, שביצע התעללות קשה כל כך - בנער חרדי צעיר.

בנוסף ניסינו להבין איך יכול להיות שסיפור כל כך קשה לא מטופל בחומרות הדין, ומה עושים במשטרה כדי להביא למצב שסיפוריים כאלה לא יחזרו על עצמם שוב.

המשטרה הגיבה אז כי "לאחר בחינת התלונה ובהתאם לתשתית הראייתית, תיק החקירה נסגר. בימים אלו הוגש ערר על ההחלטה וזו תיבחן על ידי הגורמים המקצועיים האמונים על כך". כעת, כאמור, הוחלט לפתוח מחדש את החקירה.