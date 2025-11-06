חניון אוטובוסים | אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג - פלאש 90 )

נהג אוטובוס ערבי כלא נער חרדי בנסיעה מבית שמש למירון, סירב לבקשות רבות של הנער לרדת מהאוטובוס ואף הטריד אותו בצורה קשה. הנער הגיש תלונה במשטרה על האירוע הקשה אך התיק נסגר. 'כיכר השבת' עם הפרטים המלאים.

האירוע הקשה התרחש לפני שלושה חודשים, כאשר נער חרדי בן 17 עלה לקו אוטובוס 887 של חברת "נתיב אקספרס", שיצא מבית שמש לכיוון מירון (מדובר בקו מיוחד המופעל ע"י חברה חיצונית אותה שוכרת "נתיב אקספרס"). הנהג היה בן מיעוטים והנער היה הנוסע היחיד באוטובוס ריק, וללא טלפון נייד. באחת מתחנות ההמשך המתינו חבריו עימם תיכנן לנסוע, אך בהגיעו לשם סירב הנהג לעצור, בטענה כי קיבל הוראה לאסוף רק בתחנה אחרת. בשלב זה ביקש הנער לרדת אך הנהג סרב. בתחנה הבאה לא עצר הנהג, גם כאן ביקש המערער לרדת והנהג שוב סרב. בשלב מסויים שאל הנהג את הנער לגבי שיחה בטלפון והבין כי הנער ללא פלאפון. כאן החל מסע התעללות וייסורים שביצע הנהג בקטין, ונמשך מעל לשעתיים של נסיעה. הנהג הודיע לנער "אין לי כוח היום לנסוע למירון". במקום זאת, טען בפניו כי הוא רוצה להעלות לאוטובוס "חברים וחברות שלו", לקחת אותו לאום-אל -פחם, ובמשך כל הנסיעה דיבר באוזניו גסויות והתעלל בו נפשית.

אילוסטרציה ( צילום: אבשלום שושני, פלאש 90 )

בהמשך הנסיעה ולמרות בקשתו של הילד לשבת מאחור, דרש ממנו הנהג בתקיפות לשבת סמוך אליו. במשך הנסיעה עצר הנהג מדי פעם, הכין לעצמו אוכל ואכל, או סתם נשכב על מושבו למנוחה, כשהנער מתחנן לרדת אך הוא מסרב בטענה כי "המנהל לא מרשה.

בפנייה לפני אום אל פחם הפעיל הנהג איתות ואמר למערער כי "הנה הוא לוקח אותו לאום אל פחם", עד שהלה פרץ בזעקות בהלה וחרדה. כשהגיעו קרוב למירון, עצר הנהג בכוונה תחילה ק"מ לפני התחנה, ושם הפקיר את הילד לנפשו",

עו"ד בלייכר מארגון חוננו המצייג את הנער מסר: "לא מובן כיצד תלונה על אירוע כל כך חמור נסגרת ללא מיצוי של חקירה אמיתית כדי ללכוד את אותו נהג נבל. אנו הגשנו ערר על סגירת התיק ונפעל עד ללכידת אותו חשוד ולמיצוי דין עמו".

אנחנו ב'כיכר השבת' פנינו בשאילתה מפורטת למשטרה, כדי להבין איך יכול להיות שדווקא באירוע כל כך קשה המשטרה החליטה לסגור את תיק החקירה נגד הנהג הפורע, שביצע התעללות קשה כל כך - בנער חרדי צעיר.

בנוסף ניסנו להבין איך יכול להיות שסיפור כל כך קשה לא מטופל בחומרות הדין, ומה עושים במשטרה כדי להביא למצב שסיפוריים כאלה לא יחזרו על עצמם שוב.

התגובה של המשטרה: "לאחר בחינת התלונה ובהתאם לתשתית הראייתית, תיק החקירה נסגר. בימים אלו הוגש ערר על ההחלטה וזו תיבחן על ידי הגורמים המקצועיים האמונים על כך".