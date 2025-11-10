כיכר השבת
הערב הסוער בכנסת

לפיד זעם על נתניהו ששוחח בנייד בנאומו - וקיבל עקיצה מביכה במיוחד | צפו

בדיון 40 חתימות שהתקיים היום במליאה, עלו ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לנאום וכמיטב המסורת, כל אחד עקץ את השני ואחרי שסיימו, כל אחד כמובן עלה שוב להגיב | קטע מעניין במיוחד, היה בעת שלפיד נאם, ראש הממשלה התעסק בטלפון הנייד - דבר שהרגיז את לפיד שאף גער בראש הממשלה | צפו (חדשות כנסת)

לפיד גוער בנתניהו (צילום: ערוץ כנסת)

ראש האופוזיציה לפיד, עלה הערב (שני) לנאום אחרי , אך נתניהו כנראה היה עסוק בדברים חשובים יותר והוא התעסק עם הטלפון הנייד.

פנה לנתניהו ואמר לו כי זה לא מכובד שהוא מתעסק עם הטלפון, באמצע שהוא מדבר ודבר זה לא מקובל.

אחד הנוכחים במקום אמר ללפיד: "כשתהיה ראש הממשלה גם אתה תוכל להתעסק בטלפון הנייד שלך".

לפיד השיב לו: "אני הייתי ראש ממשלה ולא עשיתי זאת", אותו נוכח לא התאפק והגיב לו: "טוב, אבל היית רק שבועיים".

