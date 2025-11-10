לפיד גוער בנתניהו (צילום: ערוץ כנסת)
ראש האופוזיציה לפיד, עלה הערב (שני) לנאום אחרי ראש הממשלה נתניהו, אך נתניהו כנראה היה עסוק בדברים חשובים יותר והוא התעסק עם הטלפון הנייד.
לפיד פנה לנתניהו ואמר לו כי זה לא מכובד שהוא מתעסק עם הטלפון, באמצע שהוא מדבר ודבר זה לא מקובל.
אחד הנוכחים במקום אמר ללפיד: "כשתהיה ראש הממשלה גם אתה תוכל להתעסק בטלפון הנייד שלך".
לפיד השיב לו: "אני הייתי ראש ממשלה ולא עשיתי זאת", אותו נוכח לא התאפק והגיב לו: "טוב, אבל היית רק שבועיים".
