נתניהו הערב במליאה ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

ראש הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו, נאם לפני זמן קצר (שני) בדיון 40 חתימות במליאת הכנסת, דיון שקרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית, לפיד כמובן לא התאפק ובחר שוב להשתלח בציבור החרדי. לאחר נאומו של לפיד, נתניהו עלה לדבר שוב ותקף בחריפות את לפיד, שעלה אחריו ושוב תקף את נתניהו.

הנאום המלא של נתניהו "המערכה להגנת ישראל", אמר ראש הממשלה: "בשדה הקרב ובשדה הדיפלומטי נמשכת ללא הרף. המלחמה הנוכחית, מלחמת התקומה, היא צודקת מאין כמוה. במתקפת השבעה באוקטובר ספגנו מכה קשה מאוד, אבל קמנו ממנה מיד. בזכות כוח העמידה של העם ובזכות לוחמינו ובזכות ההחלטות שקיבלנו שלא להיכנע. בזכות הדבקות במטרות המלחמה הפכנו את הקערה על פיה. ריסקנו את ציר הרשע בהובלת איראן. הרחקנו מעלינו את האיום הגרעיני והבליסטי". נתניהו אמר: "היכינו באויבנו במלוא העוצמה. אנו נחושים לאכוף ביד ברזל את ההסכמים להפסקת אש עם מבקשי רעתנו. מי שמבקש לפגוע בנו – אנו פוגעים בו. ולגבי עזה, הלחץ הצבאי שהפעלנו על חמאס ובראש ובראשונה הכניסה למעוז חמאס בעיר עזה איפשר להשיב הביתה את כל החטופים החיים ואת רוב רובם של החטופים החללים. אני האמנתי שרק בשילוב הלחץ הצבאי והמדיני נצליח. אני התנגדתי לחצאי עסקאות. אמרתי שנשיב את כולם". "אתמול", הוסיף ראש הממשלה: "סגרנו עוד מעגל מרגש. השבנו ארצה את גיבור ישראל, הדר גולדין ז"ל. אנו נחושים להשיב את ארבעת החטופים החללים שנותרו בעזה. אנו פועלים ללא הרף להשיב את כולם. המערכה לא תמה, שוחרי רעתנו מתחמשים מחדש. הם לא ויתרו על כוונתם להשמיד אותנו. האיום האיראני הוא אמיתי אבל הוא לא אותו איום שהיה. אנו פועלים ביוזמה, גם בתחבולות, נגד כל איום. איומים ישנים שהרחקנו אותם ומנסים להתחדש אבל גם איומים חדשים". לדברי נתניהו: "חמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז. או שזה יקרה בדרך הקלה או בדרך הקשה. לצד המשך המאבק התקיף באויבנו או שואפים להרחיב את מעגל השלום באזורנו, שלום מתוך עוצמה. בעוד שאנו עומדים איתן מול השמצות אנטישמיות אנו גם נאלצים להתמודד עם עלילה נוראה מתוכנו בבית פנימה. עלילת שדה תימן נגד יחידת כוח 100 גרמה לנזק בל יתואר למדינת ישראל ולצה"ל. הסרטון הערוך שבושל והודלף לערוץ 12 קיבל למעלה ממאה מיליון צפיות ברחבי העולם. מתעוררות כאן שאלות קשות על אי אמירת אמת, זיוף, טיוח ומזימת ההסתרה. מי שהופקדו על בירור האמת עשו שימוש בכוחם לעוות את האמת וסיפקו תחמושת לאויבנו". נתניהו הוסיף: "העם רואה מה שקורה פה. האמת בפרשת שדה תימן חייבת להיחקר ולהתגלות. הצדק חייב להיעשות. השאלה היא לא רק מה בודקים ואת מי בודקים, השאלה המכרעת היא מי בודק את האמת. זה נכון במקרה זה, ולא פחות בעניין האירוע הקשה ביותר בתולדותינו של השבעה באוקטובר". נתניהו שלא כהרגלו המשיך ותקף: "אתם יודעים שחלק עצום של העם לא יקבל את הרכב הבדוקים שאתם מציעים. אנו רוצים להקים ועדת חקירה עם תמיכה ציבורית רחבה ככל האפשר. לא ועדה שאינה מקובלת על חצי העם ויותר, לא ועדה שחצי העם מאמין שהמסקנות שלה כתובות מראש. זו חייבת להיות ועדה מאוזנת שתחקור את כולם ושתזכה באמון מרבי של הציבור. הדרך היחידה להבטיח את אמון הציבור בוועדה היא הסכמה רחבה לגבי הרכב הוועדה. ועדת החקירה שנקדם תתבסס על הרכב המייצג את כל חלקי העם, או לפחות או רוב רובו של העם". "השאלה היא", אמר עוד נתניהו: "האם יש אפשרות להקים משהו בהסכמה לאומית רחבה. יש לנו דוגמה של אסון התאומים. האמריקנים ביקשו לדעת איך קרה הדבר. ואיך הם הגיעו להסכמה כזו? הם עשו משהו אחר, הם הקימו ועדת חקירה פריטטית. ועדה לאומית משותפת לרפובליקנים ולדמוקרטים כאחד ושני צידי המתרס הפוליטי שיתפו פעולה באופן מלא". לסיום אמר ראש הממשלה: "אנו צריכים להקים ועדת חקירה בהסכמה רחבה. אני הראשון שאתייצב ואשיב על כל שאלה. אבל לא רק אני אשיב, כולם יישאלו וכלם יצטרכו להשיב. הכול חייב להיבדק. נכונו לנו ימי מבחן משותפים. זהו לא דבר מובן מאליו. ברגעי מבחן אנו אכן נעמוד ביחד כי בעם שלנו טמונים כוחות מופלאים וכדי להבטיח את קיומנו לדורי דורות אנו חייבים לעשות דבר אחד שאותו הדגשתי – בימי מבחן של מלחמה וגם בימי מבחן של שלום אנו חייבים לעמוד יחד. יחד נעמוד, יחד נעשה ויחד נצליח".

הנאום המלא של לפיד

"אנחנו מוצפים. עוד פרשה ועוד פרשה ועוד פרשה. כל פרשה מטרתה לוודא שנשכח את הפרשה הקודמת. כולן כמובן מטרתן לוודא שנשכח את השבעה באוקטובר, זו שיטה. אם הכל נורא, אז שום דבר לא נורא. בסוף הכל נשמע אותו דבר. רעש אינסופי שסותם את התודעה בזמן שאתם מפרקים את המדינה.

במשמרת שלכם, אף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא אומר, "אני מבקש סליחה.", "אני מתבייש"., "זה נורא, אני יודע שאם אני עומד בראש המערכת, האחריות עלי."

לא עולה על דעתכם. מי שלא לקח אחריות על ה-7 באוקטובר, על האסון הכי גדול בתולדותינו, אסון שקרה במשמרת שלו, מה פתאום שהוא ייקח אחריות על משהו אחר?

שלא תטעו. לא שכחנו ולא נשכח לעולם. לא אנחנו ולא ילדינו, ולא ילדי-ילדינו. כל מי שהיה בעמדת הנהגה ב-7 באוקטובר 2023 לא יכול ולא יוכל לעולם להסיר מעליו את האחריות והאשמה. הוא צריך ללכת.

אתה אדוני ראש הממשלה, אתה. זו הסיבה שאתה עושה כל מה שאתה יכול כדי למנוע את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. רוב מוחלט של אזרח ישראל כולל מצביעי הליכוד תומכים בהקמת ועדת חקירה ממלכתית. כי היא תחקור באמת, ותהיה ממלכתית באמת, ולא יהיה מנוס מן האמת: והאמת היא שאתה אחראי ואתה אשם ואתה צריך ללכת.

אני יודע מה אתם חושבים - אתם חושבים שלציבור כבר לא אכפת. אתם לא מבינים שזה הפוך. הסיבה שאף אחד לא מזועזע מכלום, היא שכולם יודעים שכאלה אתם. כולם מבינים, כולל התומכים שלכם, שהממשלה הזו מושחתת ורקובה מן היסוד.

זה מה שיפיל אתכם. ההבנה של הציבור שהכל רקוב. שום דבר לא מתפקד חוץ מפעלי השחיתות שלכם. זו לא ממשלה לטובת המדינה. זו קבוצה של אנשים שיודעים שהם לפני סיום, אז כל אחד ממהר לחטוף כמה שיותר רגע לפני שהוא ירד מהבמה.

הכל רקוב, והבושה בוטלה. זה מה שאיפשר לכם להניח חוק השתמטות מחפיר על שולחן ועדת החוץ והביטחון. ידידינו מש"ס מוזמנים להפסיק להעמיד פנים שהם נגד החוק הזה, אנחנו יודעים את האמת.

אריאל אטיאס מש"ס כתב את החוק הזה, והוא כתוב ככה שחרדי אחד לא יתגייס. הילדים שלנו ימשיכו למות, הילדים שלהם ימשיכו לשבת במזגן בישיבה. תמשך האפליה בין דם לדם. היו פה 200 אלף מפגינים בירושלים בהפגנה ששרפו דגלי ישראל, ראש הממשלה לא אמרת מילה.

לפי החישובים הכי מינוריים, הכי צנועים, לא רק של בנק ישראל, גם של פורום קהלת, העובדה שהצעירים החרדים לא מתגייסים, עולה למשק -60 מיליארד שקל לשנה.

תוסיפו לזה את המיליארדים שאתם מוציאים על כספים קואליציוניים. על עצמכם. גם בזמן מלחמה - שנתיים מלחמה, לא עלה על דעתכם לקצץ בכסף הזה. תוסיפו לזה את המיליארדים שעולים משרדי הממשלה המיותרים שיש פה סביב השולחן. כשיש 33 משרדי ממשלה, מי שמשלם את החשבון זה מי שעומד בסופר מול הקופה. הוא משלם את זה.

בחישוב הכי מינימלי, הכי מצומצם וסגפני, כל זה ביחד, עולה למדינת ישראל 80 מיליארד שקל בשנה. 80 מיליארד שקל זה כסף גדול, והוא מונח על הרצפה. כל מה שצריך זה ממשלה שלא פוחדת להגיד: החרדים ילמדו ליב"ה, יתגייסו וילכו לעבוד, הממשלה תהיה קטנה, יעילה ולא מושחתת.

והבשורה הטובה היא: זה בדיוק מה שיקרה. ראש הממשלה, שאלת האם יש עתיד ליש עתיד, אז אני שואל אותך האם הליכוד מבין שהוא אבוד? מפני שאתם תפסידו ותלכו הביתה."

ראש הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו, עלה לדוכן המליאה להגיב לדבריו של ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד ואמר: "רבים מהדוברים של האופוזיציה הסבירו ששום דבר במדינה לא עובד. אני יכול להגיד לכם שבכל העולם משתהים משום שאנחנו בממשלה הזו שינינו את פני המזרח התיכון. אנו ראינו את הממשלה בראשות לפיד. אנחנו נלחמנו בחיזבאללה והכינו אותם שוק על ירך, אתה נכנעת להם ומסרת להם את הגז. אתה נתת לנסראללה את שדות הגז ואנחנו חיסלנו את נסראללה. זה ההבדל ביננו. אתה מלין על הרכב הממשלה. אתה עשית ממשלה עם האחים המוסלמים. אתה נתת עשרות מיליארדים ללא שום בקרה לאותן עמותות של האחים המוסלמים".

עוד הוא אמר: "מה שהתגלה הוא איך תופרים תיקים, איך סוחטים עדים, איך מעלימים ראיות. אתם דיברתם כאן כל הזמן על דבר אחד. אתם אומרים שהעם חפץ בדבר אחר. אני אומר שהעם חפץ בהנהגה שמבטיחה את ביטחונו, קיומו ואת עתידה של מדינת ישראל. אני אומר לכם, ביום מבחן, בעוד שנה אולי קצת פחות, העם יחליט ורק העם יחליט. לא הפקידות ולא אף אחד אחר".