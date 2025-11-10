כיכר השבת
תיעוד דרמטי

הפלסטינים ניסו להחליף בגדים כדי שהלוחמים לא יזהו אותם | צפו בתפיסה

שלושה פלסטינים נעצרו לאחר שזרקו בקבוקי תבערה לעבר בסיס מג"ב ביהודה ושומרון. החשודים ברחו, החליפו בגדים ונתפסו באותו לילה | שלב אחר שלב - ותיעוד מהשלכת הבקבוק ומהתפיסה (ביטחון)

רגעי זריקת הבקבוק - והמעצר (צילום: דוברות המשטרה)

אירוע חמור התרחש לאחרונה באזור יהודה ושומרון: שלושה חשודים פלסטינים זרקו בקבוקי תבערה לעבר בסיס מג״ב. הם ברחו לכפר, החליפו בגדים וניסו לטשטש את זהותם. אבל נעצרו כבר באותו לילה בידי הלוחמים. צפו בתיעוד מרגעי השלכת הבקבוק והתפיסה.

זה קרה בסוף השבוע האחרון. המשטרה פרסמה היום (שני) את הפרטים. מספר בקבוקי תבערה הושלכו בשעת לילה לעבר בסיס מג״ב שבאזור יהודה ושומרון. לוחמי מג״ב איו״ש, ששהו בבסיס, זיהו את ההשלכה והגיבו במהירות.

מיד החלו הלוחמים לפעול לאיתור זהות החשודים ולעצירתם. עם תחילת הפעילות, אספו הלוחמים תיעודים ממצלמות אבטחה באזור והחלו לנתח את הצילומים במטרה לאתר את המעורבים.

במהלך הסריקה זוהה ציר הבריחה של החשודים לעבר הכפר הסמוך. בנוסף זוהה קטנוע ועליו אחד החשודים בביצוע המעשה.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

הכוחות הפעילו רחפנים ואמצעים טכנולוגיים נוספים לאיתור החשודים, ובכך הצליחו לזהות את כיוון בריחתם.

הכוחות הוכוונו לאזור, ולאחר סריקות ממושכות איתרו את החשודים. הללו ניסו בינתיים לשבש את החקירה על ידי החלפת בגדים וכדומה, אך גם הבגדים ששימשו אותם בעת הזריקה אותרו ונאספו.

בסך הכול נעצרו שלושה חשודים בהשלכת בקבוקי התבערה לעבר הבסיס. הללו הודו בחקירתם בביצוע המעשה. החשודים הועברו להמשך חקירה באח״מ מג״ב איו״ש.

"לוחמי מג״ב איו״ש ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות לסיכול פעולות טרור ולשמירה על ביטחון הכוחות ותושבי האזור, בכל זמן ובכל מקום. כל מי שינסה לפגוע בלוחמינו - ייתקל בנחישותם, ילכד ויובא לדין", נמסר מהמשטרה.

