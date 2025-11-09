כיכר השבת
הסוחרים הופתעו: הראשון לציון הופיע בשוק ביום שישי, וזו הסיבה

הסחורים בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים, שפשפו עיניהם בתמיהה בערב שב"ק האחרון, בראותם את הראשון לציון הגאון הרב שלמה עמאר, מופיע בשוק | עד מהרה נודע להם, כי הראשל"צ לא הגיע לקניות, אלא לעודדם להקדים סגירה לכבוד השבת | הסוחרים התחייבו לסגור בשעה 15:00 | צפו בתיעוד (חרדים)

הגרש"מ עמאר בשוק ביום שישי (צילום: באדיבות המצלם)

כמנהגו מדי שנה עם תחילת שעון החורף, הגיע ביום שישי בצהריים הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר, לשוק מחנה יהודה, כדי לעודד את הסוחרים להקדים את סגירת הדוכנים ולשמור על כבוד השבת.

הגרש"מ עמאר עבר מדוכן לדוכן, שוחח עם כל סוחר בלבביות, וחיזק את ידם לשמור על קדושת השבת. בדבריו הבהיר כי "מי שמקדים לכבד את השבת – השבת תכבד אותו. ברכת ה' מלווה כל מי שנזהר בחילול שבת".

הסוחרים קיבלו את פניו בחום והתרגשות, והבטיחו להקדים את הסגירה לשעה 15:00, כדי להימנע ח"ו מחילול שבת. רבים מהסוחרים הודו כי ביקורו של הרב הפיח בהם רוח חדשה של שמירת שבת וקירוב לבבות.

הגרש"מ עמאר בשוק ביום שישי (צילום: באדיבות המצלם)
הגרש"מ עמאר בשוק ביום שישי (צילום: באדיבות המצלם)

1
מקסים להחזיר עטרה ליושנה
מקסים

