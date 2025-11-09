הסוחרים הופתעו: הראשון לציון הופיע בשוק ביום שישי, וזו הסיבה

כמנהגו מדי שנה עם תחילת שעון החורף, הגיע ביום שישי בצהריים הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר, לשוק מחנה יהודה, כדי לעודד את הסוחרים להקדים את סגירת הדוכנים ולשמור על כבוד השבת.

הגרש"מ עמאר עבר מדוכן לדוכן, שוחח עם כל סוחר בלבביות, וחיזק את ידם לשמור על קדושת השבת. בדבריו הבהיר כי "מי שמקדים לכבד את השבת – השבת תכבד אותו. ברכת ה' מלווה כל מי שנזהר בחילול שבת".

הסוחרים קיבלו את פניו בחום והתרגשות, והבטיחו להקדים את הסגירה לשעה 15:00, כדי להימנע ח"ו מחילול שבת. רבים מהסוחרים הודו כי ביקורו של הרב הפיח בהם רוח חדשה של שמירת שבת וקירוב לבבות.