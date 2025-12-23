כיכר השבת
תקיפה חמורה

שבוע של מצוד נרחב: המחבל החשוד בדקירת החסיד הסגיר את עצמו

הדוקר משכונת קראון הייטס, שהתנפל בשבוע שעבר באמצעות סכין על יהודי בשכונה ודקר אותו באכזריות - באירוע שתועד והפך לויראלי - הסגיר את עצמו אמש לידי המשטרה, שממשיכה לחקור את האירוע כפשע שנאה (יהודים בעולם)

החשוד כפי שנקלט במצלמות האבטחה

מצוד בן למעלה משבוע הסתיים: המחבל החשוד בדקירת יהודי בשבוע שעבר, עיצומו של חנוכה, ברחובה של עיר בשכונת קראון הייטס בברוקלין - הסגיר את עצמו למשטרה.

התוקף, כארמני צ'ארלס, הגיע אתמול יום שני, שעון מקומי, לתחנת המשטרה המקומית והסגיר את עצמו.

המשטרה מסרה כי מדובר בתושב שכונת קראון הייטס, שמתגורר ברחוב מידווד ליד שדרת 'קינגסטון'. מדובר באזור שבו מתגוררות גם משפחות של חסידי חב"ד.

במקביל המשטרה ממשיכה לחקור את האירוע האנטישמי הקשה, שנחשב פשע שנאה.

האירוע התרחש ביום שלישי בשבוע שעבר, כאשר המחבל התוקף ניגש ליהודי בן 35, חסיד חב"ד, שצעד בשדרת קינגסטון בלב קראון הייטס בסביבות השעה 17:00 אחר הצהרים.

היהודי המותקף סיפר שהמחבל שלף סכין, השמיע הצהרות אנטישמיות - בין היתר על השואה - ואז דקר אותו מספר פעמים ונמלט.

רגעי התקיפה החמורים

האירוע הקשה תועד בזמן אמת. נראה בו המחבל תוקף באכזריות ובאלימות, באמצעות סכין שבידיו, את היהודי.

היהודי המותקף פונה לבית חולים סמוך. נמסר כי הוא סובל מפציעות שאינן מסכנות חיים. כעת התוקף כאמור הסגיר את עצמו למשטרה.

באתר COLive דווח כי מנהיגי קהילת יהודי קראון הייטס מביעים דאגה עמוקה ממה שהם מתארים כעלייה מטרידה באירועים אנטישמים אלימים ברחובות השכונה בשבועות האחרונים.

בין היתר, בעקבות המצב, קיימו עסקה השכונה מוקדם יותר השבוע פגישה עם נציגת משטרת ניו יורק כדי לדון במתרחש.

