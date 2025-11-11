הגאון רבי שאול צדקה זצ"ל, ראש כולל 'בכר' בשכונת מקור ברוך ובנו של מרן הגר"י צדקה זצוק"ל, הובא השבוע למנוחות בירושלים.
מסע הלוויה יצא מישיבת 'פורת יוסף' בגאולה לעבר הר המנוחות, שם נטמן למנוחת עולמים.
המנוח זצ"ל היה תלמיד חכם מופלג, שקדן ומרביץ תורה, אחיו של יבלחט"א הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף'.
המוני בני תורה ואישי ציבור מכל העדות והחוגים פוקדים בימים אלו את בית האבלים, שם יושב ראש הישיבה שבעה על אחיו.
קבלת ניחומים מתקיימת בשעות הבוקר ברחוב שמואל הנביא 98, בין השעות 11:30–13:00, ובשעות אחר הצהריים בבית האבלים ברחוב תורה מציון 12 בירושלים.
לרבנים ואדמו"רים ניתן לתאם הגעה במספר: 053-3158511.
