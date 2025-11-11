כיכר השבת
יְמֵי בְכִי אֵבֶל מֹשֶׁה: הגר"מ צדקה יושב שבעה על פטירת אחיו, הלו"ז המלא 

המונים ליוו השבוע למנוחות את הגאון רבי שאול צדקה זצ"ל, ראש כולל 'בכר' בשכונת 'מקור ברוך' בירושלים, בנו של מרן רה"י חכם יהודה צדקה זצוק"ל, ואחיו של יבלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה | מסע ההלוויה יצאה מהיכל ישיבת 'פורת יוסף' אל עבר הר המנוחות, שם נטמן |ראש הישיבה יקבל תנחומין מדי יום מימי השבעה, לפנה"צ בביתו, ואחה"צ בבית האבלים | צפו בתיעוד ממסע ההלוויה (חרדים)

הגאון רבי שאול צדקה זצ"ל, ראש כולל 'בכר' בשכונת מקור ברוך ובנו של מרן הגר"י צדקה זצוק"ל, הובא השבוע למנוחות בירושלים.

מסע הלוויה יצא מישיבת 'פורת יוסף' בגאולה לעבר הר המנוחות, שם נטמן למנוחת עולמים.

המנוח זצ"ל היה תלמיד חכם מופלג, שקדן ומרביץ תורה, אחיו של יבלחט"א הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף'.

המוני בני תורה ואישי ציבור מכל העדות והחוגים פוקדים בימים אלו את בית האבלים, שם יושב ראש הישיבה שבעה על אחיו.

קבלת ניחומים מתקיימת בשעות הבוקר ברחוב שמואל הנביא 98, בין השעות 11:30–13:00, ובשעות אחר הצהריים בבית האבלים ברחוב תורה מציון 12 בירושלים.

לרבנים ואדמו"רים ניתן לתאם הגעה במספר: 053-3158511.

מסע הלויית הגאון רבי שאול צדקה זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
זמני ניחום אבלים אצל הגר"מ צדקה
הגר"מ צדקה בימי השבעה
