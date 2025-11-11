תיעוד ממסע ההלוויה יְמֵי בְכִי אֵבֶל מֹשֶׁה: הגר"מ צדקה יושב שבעה על פטירת אחיו, הלו"ז המלא המונים ליוו השבוע למנוחות את הגאון רבי שאול צדקה זצ"ל, ראש כולל 'בכר' בשכונת 'מקור ברוך' בירושלים, בנו של מרן רה"י חכם יהודה צדקה זצוק"ל, ואחיו של יבלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה | מסע ההלוויה יצאה מהיכל ישיבת 'פורת יוסף' אל עבר הר המנוחות, שם נטמן |ראש הישיבה יקבל תנחומין מדי יום מימי השבעה, לפנה"צ בביתו, ואחה"צ בבית האבלים | צפו בתיעוד ממסע ההלוויה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:53