"את המורה הטובה ביותר שהייתה לי" | איך היא עשתה את זה?

בשיעור מרתק על פרשת ויגש, המרצה הרב יואב אקריש חושף את הסוד העמוק שמסתתר במפגש הדרמטי בין יהודה ליוסף - הסוד שהופך השפעה רגילה להשפעה אמיתית שמשנה לב (יהדות)

למה כל ההסברים ההגיוניים שלנו לא משנים אף אחד? למה הילדים לא שומעים, בן הזוג לא מבין, והאנשים סביבנו ממשיכים בדיוק באותה הדרך - גם אחרי שהסברנו להם בבהירות מוחלטת מה צריך להשתנות?

בשיעור מרתק על פרשת ויגש, המרצה הרב יואב אקריש חושף את הסוד העמוק שמסתתר במפגש הדרמטי בין יהודה ליוסף - הסוד שהופך השפעה רגילה להשפעה אמיתית שמשנה לב.

בשיעור תגלו:

למה השפעה לא מתחילה מההיגיון - והיסוד שבלעדיו שום הסבר לא יעזור

מה עשה יהודה ברגע האחרון, שגרם ליוסף לפרוץ בבכי ולהתגלות מיידית

הסוד של אהרון הכהן: איך הוא גרם לאנשים להפסיק לחטוא בלי להטיף להם

סיפור מרגש על מורה שהצליחה להפוך ילד מוזנח למצליח מרשים - מה היא עשתה?

הכלי המעשי שישנה את כל מערכות היחסים שלך: עם הילדים, בן הזוג, והסביבה.

