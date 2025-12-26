"את המורה הטובה ביותר שהייתה לי" | איך היא עשתה את זה?

למה כל ההסברים ההגיוניים שלנו לא משנים אף אחד? למה הילדים לא שומעים, בן הזוג לא מבין, והאנשים סביבנו ממשיכים בדיוק באותה הדרך - גם אחרי שהסברנו להם בבהירות מוחלטת מה צריך להשתנות?

בשיעור מרתק על פרשת ויגש, המרצה הרב יואב אקריש חושף את הסוד העמוק שמסתתר במפגש הדרמטי בין יהודה ליוסף - הסוד שהופך השפעה רגילה להשפעה אמיתית שמשנה לב. בשיעור תגלו: למה השפעה לא מתחילה מההיגיון - והיסוד שבלעדיו שום הסבר לא יעזור מה עשה יהודה ברגע האחרון, שגרם ליוסף לפרוץ בבכי ולהתגלות מיידית הסוד של אהרון הכהן: איך הוא גרם לאנשים להפסיק לחטוא בלי להטיף להם סיפור מרגש על מורה שהצליחה להפוך ילד מוזנח למצליח מרשים - מה היא עשתה? הכלי המעשי שישנה את כל מערכות היחסים שלך: עם הילדים, בן הזוג, והסביבה.