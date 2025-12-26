כיכר השבת
אחרי שלושה חודשים בכלא

בלי מענקים ובלי רעש תקשורתי | מאה שערים חגגה את שחרור "אסירי התורה"

שמחה בסמטאות הירושלמיות: בקהילת ברסלב חגגו את שחרורו של האברך הרב שלום אהרן רוט ששהה בכלא הצבאי שלושה חודשים רצופים, יחד עם אסיר מחסידות חב"ד • וגם, מדוע הם לא זכו למענקים כספיים כמו עצורי 'יהוד'? • תיעוד מקבלת הפנים ב'שול' המרכזי (חרדים)

קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)

רחובות מאה שערים הנוסטלגית לבשו השבוע חג, חסידי ברסלב ותושבי השכונה התכנסו לחגוג בעוז ובתעצומות את שחרורם של שני "אסירי עולם התורה", שסיימו לרצות תקופות מאסר ממושכות בכלא הצבאי בשל אי התייצבותם לשירות בצה"ל.

במרכז החגיגה עמד האברך הרב שלום אהרן רוט, שריצה עונש מאסר של שלושה חודשים ברציפות. הרב רוט שהה מאחורי סורג ובריח לאורך כל ימי החגים – מראש השנה, דרך יום הכיפורים ועד לסיום חג הסוכות. אליו הצטרף בשחרורו אסיר נוסף, מחסידות חב"ד המתגורר בשכונה.

בירושלים מציינים בסיפוק את קבלת הפנים הצנועה אך המרגשת, ומדגישים את ההבדל בין שחרורם לבין מקרים אחרים שנראו לאחרונה. בשונה משלושת האברכים ששוחררו לא מכבר וזכו לקבלות פנים מפוארות בבני ברק ובירושלים בליווי מענקים כספיים נכבדים, השניים ששוחררו השבוע לא זכו למעטפת כזו.

הסיבה לכך נעוצה בנסיבות המעצר, בעוד השלושה האחרים נעצרו במהלך הפגנות סוערות בעיר יהוד נגד "חיטוטי שכבי" (ורק לאחר מכן התגלה כי הם עריקים), השניים ששוחררו השבוע נעצרו מלכתחילה ובאופן ישיר על רקע אי התייצבותם לצבא, ללא קשר להפגנה כזו או אחרת.

עם הגיעם לשכונה, נערכה לשניים קבלת פנים חמה ב'שול' המיתולוגי של חסידי ברסלב במאה שערים. החברים והידידים פצחו בריקודים של שמחה לרגל חזרתם של האסירים לחופשי.

לאחר המסיבה המאולתרת והשירה לכבודה של תורה, פנו המשוחררים לבתיהם כדי להתייחד עם בני משפחתם, שציפו להם בכיליון עיניים לאורך כל התקופה הארוכה והמאתגרת.

קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)
קבלת פנים לאסירים בברסלב מאה שערים (צילום: באדיבות המצלם)

