בנתיבות נערך מעמד רב רושם של כנס היסוד לארגון עבור תלמידי התתי"ם יוצאי אתיופיה, בהשתתפות הראשל"צ הגר"ד יוסף, רבני הקהילה האתיופית, אנשי חינוך ואישי ציבור.

רעיון יסוד הארגון נולדה מתוך חזון עמוק וצורך אמיתי להעניק לתלמידי התתי"ם, מקרב יוצאי אתיופיה, מקום של זהות, גאווה ואמונה עמוקה. תנועה שהיא בית ומשפחה שעוטפת מלווה ומדריכה מגיל קטן ועד בחרות, בהכוונתם של גדולי ישראל , זקני ורבני הקהילה אנשי חינוך ומורי הוראה.

מטרת הפעילות, מתן כלים והעצמה לתלמידי התתי"ם בני הקהילה האתיופית, כאשר לשם כך חולקו חוברות ייעודיות, עם תוכן חינוכי מותאם, חוברת שנבנתה ע"י אנשי חינוך מצוינים, ואשר על פיה יודרכו התלמידים במפגשים השבועיים שייערכו אי"ה.

סניף זה, הוא הסניף המרכזי מתוך הסניפים הנוספים הנחנכים ברחבי הארץ בימים אלו בערים בהם ריכוז גבוה של משפחות בני תורה מקרב הקהילה וביניהם - יבנה, בית שמש, אשדוד, באר שבע, ירושלים ועוד.

במהלך הערב זכו ההורים לשעה של קורת רוח בה שמעו דברי חיזוק בענייני חינוך מפי מגיד המישרים הנודע הגר"מ שוורץ.

רגעים ספורים לאחר מכן נעמד הקהל על רגליו בהתרגשות רבה ובשירה אדירה וקיבל את פני הראש"ל הגר"ד יוסף. בדברי הברכה שנשא, העלה על נס את פועלו של אביו מרן הגר"ע יוסף זיע"א למען יהודי אתיופיה, בדבריו פנה הרב נרגשות אל התלמידים ואמר "ילדים יקרים - אתם דור העתיד! תזכרו את זה! אתם תהיו מטובי הבחורים שיפארו את עולם הישיבות, תגדלו ותהיו רבנים, אבל לא רק רבנים, אתם תהיו ראשי ישיבות, תעמידו תלמידים הרבה... איננו יכולים לדעת מי מכאן יהיה הרב עובדיה הבא".

לאחר מכן נשא דברים, הגאון הרב נועם רדעי משגיח 'ישיבה לצעירים - אשקלון' שריגש את התלמידים והוריהם במעלתו וחשיבותו של בן תורה, כמו"כ נשאו דברי ברכה ראשי כוללים, אנשי חינוך ורב הקהילה בנתיבות הרב דוד בירסאו.