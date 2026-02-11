לוחם מלחמת השם מאה שנים של תורה וקנאות | גלריית ענק מחייו של הגה"צ רבי אליקים שלזינגר זצ"ל בסיום ימי השבעה על הסתלקותו לשמי מרום של לוחם מלחמת השם וזקן ראשי הישיבות הגה"צ רבי אליקים שליזנגר זצ"ל, קבלו הצצה נדירה להיסטוריה רצופת הוד של אחד מגדולי מנהיגי הדור בלונדון • פוסק שפסקיו והכרעותיו התקבלו ללא עוררין בכל חוגי היהדות הנאמנה, וזכה להערכה עצומה מצד גדולי וצדיקי הדור, ובראשם הרה"ק מסאטמאר זצ"ל • ממנהיגותו התקיפה בענייני השעה ועד להרבצת התורה בישיבת 'הרמה' – מאה שנים של עמל, קדושה וצידה הפרוסה על פני עולם התורה כולו | פרויקט תיעודים מדמותו של ענק (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:36