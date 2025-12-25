בעוד שבמסדרונות הכנסת ובחדרי ועדת החוץ והביטחון נמשך המרתון סביב "חוק הגיוס" של ח"כ בועז ביסמוט, הדרמה האמיתית עוברת למעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ. ביום ראשון הקרוב, בשעה 13:00, צפויה להתכנס 'מועצת גדולי התורה' של אגודת ישראל לדיון חירום שיכריע את פני המערכה.

ל'כיכר השבת' נודע כי הכינוס תוכנן כבר להיות לפני חנוכה אך נדחה בשל אילוצים חיצוניים.

בכינוס, שיתקיים במושב אורה, צפויים להשתתף מרנן ורבנן האדמו"רים חברי המועצת, כשאליהם נקראו להתייצב גם חברי הכנסת של הסיעה: יצחק גולדקנופף, מאיר פרוש, ישראל אייכלר ויעקב טסלר. על הפרק: החלטה הרת גורל לגבי עמדת המפלגה מול החוק המאיים על בני הישיבות.

אגודה מול הקואליציה: קרע בתוך הגוש החרדי?

הדיון במועצת גדולי התורה מגיע על רקע חילוקי דעות פנימיים בתוך "יהדות התורה". בעוד שבאגודת ישראל נושבות רוחות של התנגדות נחרצת לחוק, בסיעות האחיות – ש"ס ודגל התורה, המונות יחד 14 מנדטים – נטו עד כה לתמוך בקידום החוק כדי למנוע משבר קואליציוני.

אלא שבאגודת ישראל לא מתכוונים לוותר על עקרונות המאבק. ההערכות הגוברות הן כי חברי המועצת יורו לחברי הכנסת להצביע נגד החוק, מה שיוביל לסיטואציה פוליטית מורכבת שבה ארבעת המנדטים של החסידים ניצבים מול יתר חברי הקואליציה.

הסכנה: הרוב מצטמצם, הממשלה בסכנה?

על הנייר, גם אם אגודת ישראל תתנגד, לקואליציה נותר רוב של 64 ח"כים. אלא שהשטח בוער לא רק בקרב החרדים: התנגדותם המוצהרת של ח"כים מהליכוד כמו יולי אדלשטיין, דן אילוז ושרן השכל, הופכת את העברת החוק למשימה בלתי אפשרית כמעט.

במערכת הפוליטית מבינים: אם "המועצת" תטיל וטו, הממשלה עשויה למצוא את עצמה במבוי סתום שיטלטל את יסודות הקואליציה. "אנחנו נשמעים רק לדעת תורה", מבהירים בסיעה החסידית, "מה שיורו המרנן ורבנן – זה מה שיהיה, ללא שום פשרות".