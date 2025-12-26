המחבל שביצע את הפיגוע המשולב בצפון, שבו נרצחו בדקירות צעירה בת 19 ובן 68 נהרג בדריסה, הוא פלסטיני תושב קבאטיה שבצפון השומרון, אשר שהה בישראל ללא אישור. כך אישרו גורמי ביטחון, לאחר חקירה ראשונית של מסע הרצח שהחל בבית שאן והסתיים בעמק המעיינות.

על פי הממצאים, המחבל יצא מהכפר קבאטיה, חדר לשטח ישראל וביצע רצף אירועים קטלני: תחילה דרס למוות גבר בן 68 בבית שאן, פגע בנער בן 16 שנפצע באורח קל, ובהמשך המשיך לעבר אזור תל יוסף – שם רצח בדקירות צעירה בת 19. לאחר מכן נמלט ברכב לכיוון עפולה, שם נוטרל על ידי אזרח וכוחות הביטחון ופונה לבית החולים במצב בינוני.

במערכת הביטחון ציינו כי במהלך החודש האחרון פעלו כוחות פיקוד המרכז בצפון השומרון במסגרת מבצע “חמש אבנים”, שבמהלכו פשטו הכוחות על מאות בתים, עצרו עשרות חשודים והעמיקו את הפעילות נגד תשתיות טרור באזור.

בעקבות הפיגוע, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה ובאופן מיידי מול הכפר קאבטיה ממנו יצא המחבל הרוצח - "יש לאתר ולסכל כל מחבל ולפגוע בתשתיות הטרור בכפר".

לדבריו: "מי שמסייע לטרור או נותן חסות וגיבוי לטרור ישלם את מלוא המחיר".

"לבי עם המשפחות האבלות בשעתן הקשה ביותר. אני שולח תנחומים מעומק הלב ומחזק את ידיהן נוכח האובדן הבלתי נתפס. אני מבקש לחזק את כוחות הביטחון שפעלו במהירות, בנחישות ובמקצועיות ונטרלו את המחבל", הוסיף השר.