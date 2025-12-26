כיכר השבת
"לאתר ולסכל"

המחבל מקבאטיה – ללא אישור שהייה; כ״ץ הנחה לפעול בעוצמה נגד הכפר

בעקבות הפיגוע, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה״ל לפעול בעוצמה ובאופן מיידי נגד הכפר קבאטיה, שממנו יצא המחבל. בהנחייתו נדרש הצבא לאתר ולסכל מחבלים, ולפגוע בתשתיות הטרור במקום (חדשות)

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

המחבל שביצע את ה המשולב בצפון, שבו נרצחו בדקירות צעירה בת 19 ובן 68 נהרג בדריסה, הוא פלסטיני תושב קבאטיה שבצפון השומרון, אשר שהה בישראל ללא אישור. כך אישרו גורמי ביטחון, לאחר חקירה ראשונית של מסע הרצח שהחל בבית שאן והסתיים בעמק המעיינות.

על פי הממצאים, המחבל יצא מהכפר קבאטיה, חדר לשטח ישראל וביצע רצף אירועים קטלני: תחילה דרס למוות גבר בן 68 בבית שאן, פגע בנער בן 16 שנפצע באורח קל, ובהמשך המשיך לעבר אזור תל יוסף – שם רצח בדקירות צעירה בת 19. לאחר מכן נמלט ברכב לכיוון עפולה, שם נוטרל על ידי אזרח וכוחות הביטחון ופונה לבית החולים במצב בינוני.

במערכת הביטחון ציינו כי במהלך החודש האחרון פעלו כוחות פיקוד המרכז בצפון השומרון במסגרת מבצע “חמש אבנים”, שבמהלכו פשטו הכוחות על מאות בתים, עצרו עשרות חשודים והעמיקו את הפעילות נגד תשתיות טרור באזור.

בעקבות הפיגוע, שר הביטחון הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה ובאופן מיידי מול הכפר קאבטיה ממנו יצא המחבל הרוצח - "יש לאתר ולסכל כל מחבל ולפגוע בתשתיות הטרור בכפר".

לדבריו: "מי שמסייע לטרור או נותן חסות וגיבוי לטרור ישלם את מלוא המחיר".

"לבי עם המשפחות האבלות בשעתן הקשה ביותר. אני שולח תנחומים מעומק הלב ומחזק את ידיהן נוכח האובדן הבלתי נתפס. אני מבקש לחזק את כוחות הביטחון שפעלו במהירות, בנחישות ובמקצועיות ונטרלו את המחבל", הוסיף השר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר