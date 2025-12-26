ככלות השנה לפטירתה של הרבנית הצדקנית מרת דבורה ברגמן ע"ה ברתא דמלכא של ראש הישיבה הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, וא"ח יבלחט"א של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, פקד בעלה הגדול בצוותא עם כל בני משפחתה המורחבת, והמוני תלמידים את קברה בבית החיים פוניבז' בבני ברק, שם העתירו בתפילות לישועת הכלל והפרט.

לאחר מכן הסבו הקהל לסעודת מצווה, בשילוב סיום הש"ס לע"נ הרבנית הדגולה ע"ה, באולם שע"י ישיבת רשב"י בהשתתפות רבים מתלמידי הישיבה מסיימי הש"ס.

את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן, שבדבריו העלה קווים לדמותה הצנועה והגדולה. בדברים נדירים ומלאי רגש התבטא ראש הישיבה ואמר: "היא לא רצתה שיאריכו בדיבורים עליה, וגם זה היה חלק מגדלותה. אבל מגיע לה הדבר הגדול הזה שילמדו לעילוי נשמתה".

ראש הישיבה הוסיף בדבריו דגש על מידת הכרת הטוב שאפיינה אותה: "ויש לי הכרת טוב לכל האברכים שלמדו, ולכל מי שהתעסק בזה, והיא בוודאי מכירה טובה. המנוחה הייתה דואגת תמיד להחזיר טובה לכל מי שפעל למענה, והרבה יותר ממה שעשו בעבורה".