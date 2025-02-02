במלאת השנה הראשונה לפטירתה של הרבנית הצדקנית מרת דבורה ברגמן ע"ה, בתו של מרן בעל ה'אבי עזרי' זצ"ל, וא"ח ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, פקדו המונים את קברה בבית העלמין בבני ברק • בסיום הש"ס שנערכה לזכרה נשא דברים בעלה, ראש הישיבה, כשהוא מדגיש את שמחת מצוות גמרה של תורה לעילוי נשמתה, בהתבטאו: "היא תמיד דאגה להחזיר טובה, הרבה יותר ממה שעשו עבורה" | צפו (חרדים)
ככלות השלושים לפטירתה של הרבנית הצדקנית מרת דבורה ברגמן ע"ה, עלה בעלה שיבלחט"א ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, יחד עם בני משפחה ומקורבים, לקברה שבבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז' בבני ברק | ראש הישיבה נשא תפילה ואף פתח בדברי התעוררות לזכרה ולעילוי נשמתה הטהורה | צפו (ישיבות)
המונים ליוו אמש (ליל זאת חנוכה) למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת דבורה ברגמן ע"ה, בתו של ראש הישיבה הגראמ"מ שך, ואשת חבר ליבלחט"א ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן | מסע ההלוויה יצא בחצות הלילה מביתה ברחוב אדמו"ר מגור, לבית העלמין של נציבי ישיבת פוניבז' (חרדים)
מבית החולים מעיני הישועה מגיעה הידיעה המצערת על פטירתה בשיבה טובה של הרבנית מרת דבורה ברגמן ע"ה בתו של מרן ה'אבי עזרי' הרב שך זצ"ל, ואשת חבר ליבלחט"א ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן | הלכה לעולמה בגיל 97 | מסע ההלוויה הערב (זאת חנוכה) בבני ברק (דיין האמת)