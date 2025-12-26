לאור קריאתו של ראש הישיבה, הגאון רבי צמח מאזוז, יצאו אמש (חמישי), מאות בחורי ישיבת "כסא רחמים", למעמד עצרת התעוררות ותפילה אל מול שערי 'כלא 10', זאת בעקבות מעצרו של הבחור החשוב יאיר סעדה, מבחירי הישיבה, שנעצר ערב קודם לכן על ידי המשטרה הצבאית בגין אי-התייצבות.

בדברים שנשא בפני הבחורים, הבהיר ראש הישיבה את מטרת היציאה: "מעולם לא האמנתי בהפגנות או בהפרות סדר", אמר הגר"צ מאזוז, "המטרה היא לקיים עצרת תפילה שתחזק את הבחור שנעצר ואת בחורי הישיבה כולם בעת הזו".

ראש הישיבה הדגיש בדבריו את חשיבות השמירה על הסדר, והורה לבחורים במפורש שלא להיכנס לכל תגרה או מגע עם החיילים והשוטרים במקום, גם אם יגיעו למקום קהלים נוספים שדעתם וסגנונם שונים.

העצרת נפתחה באמירת סליחות ברוב עם, כשלאחר מכן נאמרו פרקי תהילים מפי ראש הישיבה ורבני הישיבה. בסיום המעמד נאמרה תפילה מיוחדת לשחרורו המהיר של הבחור.

בעצרת השתתפו רבני הישיבה וביניהם: הגאון רבי דוד עידאן, ראב"ד 'משפט וצדק' וראש כולל 'תורת משה אמת'; המשגיח הגאון רבי מיכאל סגרון; הגאון רבי מצליח חי מאזוז; וחתנו של ראש הישיבה, הגאון רבי לירן ישי, מרא דאתרא הרצליה פיתוח.

כזכור, סעדה נעצר במהלך הלילה בביתו שבבאר שבע. בישיבה מספרים בכאב כי התלמיד לא חש בטוב ביום המעצר, והוריו הגיעו לקחת אותו מהישיבה לביתו כדי שינוח. שעות ספורות לאחר שהגיע לבית, פשטו אנשי המשטרה הצבאית על הבית ועצרו אותו בעודו שוכב במיטה כשהוא סובל מחום גבוה. לפי הדיווחים, מערכת 'צבע שחור' (המתריעה על פשיטות משטרה צבאית) לא פעלה במקרה זה.

בהיכלי התורה ובקרב תלמידי הישיבה קוראים לציבור להרבות בתפילה לשחרורו המהיר של הבחור יאיר עמוס בן רויטל, שיזכה לחזור לספסל הלימודים.