ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בראשות ח"כ בועז ביסמוט לא התכנסה השבוע לדון בטיוטת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

אם בעבר הנציגים החרדים היו זועמים על שבוע ללא דיונים על החוק הרי שהשבוע הם כלל לא פנו ליו"ר הוועדה ביסמוט שממתין ל'אור ירוק' מנתניהו כדי לחדש את הדיונים על חוק הגיוס.

אך נראה כי שמעכבים את הדיונים הם דווקא ראשי הסיעות החרדיות. בניגוד לרושם בשבוע שעבר כי יש אישור מההנהגה הרוחנית להתקדם לחקיקת החוק, הרי שמאחורי הקלעים גדולי ישראל מתנגדים למספר סעיפים בחוק, מה שמעכב את פתיחת הדיונים.

בכיר חרדי, העוסק בסוגיית הגיוס, התבטא אמש (שני) בשיחה בכנסת: "לא יהיה חוק גיוס כי אין הסכמות על החוק, סיכוי סביר שהוא אכן לא יעבור".

לדבריו: "גם לחרדים נח לדחות את החקיקה שספק אם יהיה לה רוב במליאה וככל הנראה לא תעמוד במבחן בג"צ".

הבכיר העריך כי לאחר שלא יצליחו להעביר את החוק, הסיעות החרדיות יגיעו עם ראש הממשלה נתניהו להסכמות על תאריך בחירות מוסכם: "נגיע למועד מוסכם לבחירות אחרי פסח".

כזכור, כפי שדווח ב'כיכר השבת', היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, עו"ד מירי פרנקל-שור, דורשת לשנות מספר סעיפים משמעותיים בחוק הגיוס המוסכם שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, ויו"ר 'דגל התורה, משה גפני, קיימו בימים האחרונים התייעצויות באשר לשינוי הסעיפים כאשר הרצון להגיע לדיוני הוועדה עם הסכמה של היועצת המשפטית של הוועדה ובכך להקשות על בג"צ לפסול את החוק, בטח שלא להוציא צו ביניים.

במרכז הדיונים עומדת דרישת היועמ"שית להעלות את יעדי הגיוס בשנה הראשונה לכ-5,700, כאלף חיילים חרדים יותר מההסכמה החרדית. כך גם שאלת הסנקציות שעדיין נמצאת במחלוקת.

כמו כן, פרנקל-שור דורשת להשאיר את הסעיף שהוכנס בחוק של ח"כ יואל יולי אדלשטיין לפיו אברכי הכוללים ותלמידי הישיבות ייצטרכו להחתים נוכחות באמצעות טביעת אצבע.