מאגודה וש"ס ועד נציגי הקנאים - כל המי ומי השתתפו בשמחתו של יו"ר ועד הישיבות
מרנן ורבנן גדולי ישראל, אדמו"רים וראשי ישיבות, לצד אישי ציבור בכירים מכל המפלגות ואף נציגים מחוגי הקנאים, השתתפו אמש בחתונת בנו של יו"ר ועד הישיבות, הרב חיים אהרן קאופמן, שנישא לכלה, בת העסקן ר' יעקב יעקבוביץ, חתן גאב"ד נווה אחיעזר | בסידור קידושין כובד ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (חרדים)
מכתב עוז נדיר: הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב ומנהיגי הדור, פרסם מכתב חריג וחסר תקדים היוצא במחאה נחרצת נגד החוק וגזירת יעדי הגיוס לחרדים. במכתבו, המבטא כאב על עתיד עולם התורה, מזהיר הצדיק: "לא לוותר על נשמה אחת מישראל, כי כל נשמה היא עולם מלא!" | המכתב המלא והמרטיט לפניכם (חרדים)
המשפיע החסידי הגאון רבי מנשה ישראל רייזמן בביקורת חריפה נגד ראשי הישיבות – "איפה העצרת על הבחורים שהופקרו ברחוב? הנשמות האלו מתגלגלות!" | המשפיע: "הטרגדיה בעצרת היא רמז מהקב"ה על הנשמות הכואבות" | הדברים המלאים (חרדים)
במהלך שיעורו השבועי בשפת האנגלית בביתו לתושבי חו"ל, התייחס בשבוע האחרון הפוסק הגר"מ שטרנבוך לבחירתו של ממדאני לראשות עיריית ניו יורק, ואמר "אסור לדאוג", הוא אולי רוצה לעשות רע, ואולי גם יכול, אבל אם הקב"ה לא ירצה, הוא יהיה עצלן ולא יעשה כלום" | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
ברקע בחירתו של ממדאני לראשות העיר, תושבים בברוקלין זועמים על היעדר אכיפה משטרתית במסיבות מסוכנות ברחובות העיר | סרטון מסוף השבוע, שצולם בין השכונות החרדיות בורו פארק ופלטבוש, המחיש בין היתר את הסכנה (חרדים בעולם)
בשבוע שעבר פרסמנו על מקרה מזעזע - כאשר נער חרדי שהיה בדרכו למירון עבר התעללויות קשות בידי נהג אוטובוס, אך התיק בעניינו של הנהג נסגר - לאחר הפרסום, המשטרה החליטה לחזור בה מההחלטה ולפתוח מחדש את התיק לחקירה נוספת | היא הסבירה זאת ב"טענות שעלו בנוגע לאירוע" (משטרה, חרדים)
ראש הישיבה הגר"ד לנדו הורה לחברי הכנסת של 'דגל התורה' להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים | טרם ברור כיצד תפעל סיעת ש"ס | בעבר התבטא הראש"ל הגר"י יוסף נגד החוק והזהיר כי הוא עלול להוביל לכך שכל היהודים בעולם יהיו בסכנה (חרדים)
הסחורים בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים, שפשפו עיניהם בתמיהה בערב שב"ק האחרון, בראותם את הראשון לציון הגאון הרב שלמה עמאר, מופיע בשוק | עד מהרה נודע להם, כי הראשל"צ לא הגיע לקניות, אלא לעודדם להקדים סגירה לכבוד השבת | הסוחרים התחייבו לסגור בשעה 15:00 | צפו בתיעוד (חרדים)
ראש חטיבת תכנון ומנהל כח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, הצהיר בוועדת המשנה לכוח אדם בכנסת כי יש להרחיב את בסיס המשרתים. הצבא זקוק ל-12 אלף חיילים נוספים, כאשר כ-6,000-7,000 מתוכם לוחמים. טייב הזהיר כי בינואר 2027 צפויה נפילת סדכ"ה משמעותית, וקרא להיערך בחמש השנים הקרובות לשירות של 36 חודשים ו-70 ימי מילואים בשנה.
במהלך העליה לציונו של חמיו, מרן הרב שך זיע"א, התייחס חתנו שיבלחט"א ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן; "כבר לפני שנים רבות שמעתי מהרב שך שתגיע תקופה כזאת וכל אבא יהיה חייב לשמור את הילדים שלו בעצמו שח"ו לא ייקחו אותם לצבא ושצריך למסור את הנפש על זה ואוי לנו שכך עלתה בימינו ואין לנו על מי להישען" | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
כי טוב סחרה מכל סחורה: בעיר התורה והחסידות בני ברק, חגגו במעמד מרומם ונעלה 'הכנסת ספר תורה' לקהילת 'חזון יוסף', במעמדי האורה השתתפו הרבנים הגאונים חברי מועצת חכמי התורה לצד עוד רבנים ואישי ציבור מכובדים (חרדים)
קהל מכובד ונעלה נטל חלק בשמחת נישואי החתן, בנו של הרה"ג רבי ישראל מאיר יונה, החברותא של מרן הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, ושל בנו הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, שאף כובד בסידור קידושין בחופה | בשמחה השתתפו רבנים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה, לצד עשרות דיינים, רבנים ראשיים ועוד. צפו בתיעוד (חרדים)
