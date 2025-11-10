בנין עדי עד מאגודה וש"ס ועד נציגי הקנאים - כל המי ומי השתתפו בשמחתו של יו"ר ועד הישיבות מרנן ורבנן גדולי ישראל, אדמו"רים וראשי ישיבות, לצד אישי ציבור בכירים מכל המפלגות ואף נציגים מחוגי הקנאים, השתתפו אמש בחתונת בנו של יו"ר ועד הישיבות, הרב חיים אהרן קאופמן, שנישא לכלה, בת העסקן ר' יעקב יעקבוביץ, חתן גאב"ד נווה אחיעזר | בסידור קידושין כובד ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:03