ילד בן שבע נפטר ממחלת החצבת; 16 מאושפזים בהם 8 בטיפול נמרץ

עיקר ההתפרצויות בערים החרדיות: במשרד הבריאות עדכנו היום (ראשון) כי ילד בן 7 מירושלים עם מחלת רקע, שחוסן במנה אחת נגד חצבת, נפטר אתמול עם הגעתו למיון, לאחר סיבוכי המחלה.

על פי המשרד, מדובר במקרה התמותה התשיעי מאז החלה התפרצות החצבת, כאשר עד כה, כלל המקרים היו תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה.

בנוסף עדכנו במערכת הבריאות כי נכון להיום יש 16 מאושפזים בבתי החולים, מתוכם 8 בטיפול נמרץ לאחר שחלו בחצבת, בנוסף הזכירו כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח.

בסיום ההודעה ציינו במשרד הבריאות את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן - מצילה חיים.

אזורים המוגדרים בהתפרצות נכון לעכשיו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, המועצה האזורית מטה בנימין והישוב תקוע.

המלצות לגבי חיסון:

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית)

במקומות עם התפרצות:

• הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי.

• המלצה לחיסון נוסף לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.