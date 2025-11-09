בהתייחסות ראשונה להזעקת צוותים רפואיים לביתה של הפצ״רית היוצאת בבוקר, המפכ"ל דני לוי אמר הערב (ראשון) כי "היא ניסתה לשים קץ לחייה, החיים שלה לא ורודים״. במקביל, הפצ"רית צפויה להישאר באשפוז הלילה בבית החולים.

המפכ"ל לוי אמר עוד כי ״אם היא עשתה את העבירה יש לזה השפעה על איך נראה הצבא, איך מתנהגים החיילים. אנחנו שולחים את הילדים שלנו למערכת שהם צריכים להיות בטוחים שם שאף אחד לא מדליף, ולכן אנחנו חוקרים את זה״.

כזכור, הבוקר דיווחנו כי כוחות חירום והצלה הוזעקו בשעות הבוקר המוקדמות לביתה של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, ברמת השרון, לאחר שככל-הנראה ניסתה שוב לפגוע בעצמה. לאחר טיפול ראשוני, היא פונתה בהכרה מעורפלת לבית החולים 'איכילוב' בתל אביב.

מבית החולים איכילוב נמסר כי "הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר פונתה הבוקר למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב. הצוותים הרפואיים מעריכים כעת את מצבה".