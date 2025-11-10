תושב תל אביב נעצר בחשד לריגול לאיראן ושוחרר מיד לאחר החקירה

תושב תל אביב בשנות ה-20, שנעצר ביום חמישי האחרון בחשד לריגול לטובת גורמים איראניים ויצירת קשר עימם לצורך ביצוע משימות, שוחרר ממעצר. כך דווח היום (שני) בוואלה.

לפי הדיווח, הצעיר החשוד שוחרר למעצר בית בתום חקירה, והיום דחה בית משפט השלום בתל אביב את בקשתה של המשטרה להאריך את תנאי מעצר הבית של החשוד והורה על שחרורו המלא.

בחודשים האחרונים, במיוחד מאז פרוץ המלחמה, נעצרו בישראל מספר תושבים החשודים בריגול עבור איראן. נגד חלקם הוגשו גם כתבי אישום.

לפני כשבוע וחצי הגישה פרקליטות מחוז דרום (פלילי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום במקרה אחר, נגד תושב טבריה בן 23, לאחר שביצע משימות שונות עבור סוכני חוץ איראנים, בתמורה לכ-12,000 ₪.

על פי כתב האישום, שהגישה עו"ד נטלי בן שושן מפרקליטות מחוז דרום, במהלך שנת 2024, בעוד מדינת ישראל מצויה במלחמה, פנה אל הנאשם באמצעות הטלגרם פרופיל של סוכן חוץ בשם "נתיב קריירה". השניים שוחחו מעט אך הקשר ביניהם נותק.

במהלך יולי 2025 פנה הנאשם מיוזמתו אל הסוכן וביקש לעבוד עמו. במשך מספר חודשים יצר הנאשם אלי קשר באמצעות הטלגרם עם גורמים זרים שפעלו מטעם סוכנות מודיעין איראנית וארגון טרור, תוך שהתחזה לאנשים שונים, ובין היתר לחייל המשרת ליד דימונה. במהלך ההתקשרות הבין הנאשם כי מדובר בסוכנים איראנים או בגורמים הפועלים מטעם ארגון טרור, אך המשיך לשתף עמם פעולה ממניע של בצע כסף.

במסגרת המשימות שביצע, תיעד הנאשם בצילומי וידאו אזורים שונים בארץ, ובכלל זה מלונות באזור ים המלח בהם עבד, לובי של מלון ותצפיות לעבר ירדן – בהתאם להנחיות הסוכנים.

באחד המקרים הנחה אותו סוכן חוץ לצעוד במסלול מסומן באזור ים המלח ולצלם את הדרך, משימה שביצע לאחר מספר ניסיונות חוזרים. בנוסף לבקשות הסוכנים, הוסיף הנאשם לשלוח לסוכן "נתיב קריירה" תמונות וסרטונים מיוזמתו, בציפייה לקבל תמורה כספית.

בין היתר, שלח סרטון וידאו שצילם בלובי המלון בו עבד בים המלח, שבו נראים אורחי המלון משתתפים באירוע במלון. כמו כן, בסמוך למועד מעצרו, פנה אחד מהסוכנים אל הנאשם וביקש ממנו לתעד את כל האירועים המתרחשים במלון שבו עבד. בהתאם לכך נהג הנאשם להעביר דוחות מפורטים המלווים בתמונות. חלק מהאירועים שדיווח עליהם כלל לא התרחשו, אולם הוא העביר גם מידע אמיתי, ובין היתר ציין כי שגרת האבטחה במלון שונתה.

במהלך התקופה ובהתאם לבקשת הסוכנים העביר הנאשם פרטים של עובדים נוספים במלון שהוצעו לגיוס, ובאחד המקרים שלח מספרי טלפון של עשרה אנשי קשר שהציגם כחיילים. באחד המקרים נשאל עין אלי האם הוא מכיר סוחרי נשק מהם ניתן לרכוש אמצעי לחימה, והשיב בחיוב, תוך ששלח לסוכן סרטוני נשק שמצא בקבוצות טלגרם שונות. משהתברר לסוכן כי מדובר בסרטונים שאינם אותנטיים – לא העביר לנאשם תשלום בעבורם.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים ציינה הפרקליטות כי הנאשם פעל ביודעין מול גורמים עוינים בזמן שמדינת ישראל מצויה במלחמה בחזיתות רבות, ובכללן מול איראן, ושיתף עמם פעולה חרף מודעותו לסכנה הביטחונית – ממניע של בצע כסף. מעשיו סוכלו הודות לפעילותם של גורמי הביטחון שהובילה למעצרו. לנאשם יוחסו עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב העלולה להיות לתועלת האויב.