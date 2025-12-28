כיכר השבת
"במצב ריקבון מתקדם"

טרגדיה כפולה תוך יממה: שני גברים אותרו ללא רוח חיים בדירתם בתל אביב וברחובות

גבר 71 אותר היום ללא רוח חיים במצב ריקבון מתקדם בביתו ברחוב חפר בתל אביב | אדם נוסף, בן 68, אותר היום ללא רוח חיים ברחובות | בעקבות דיווח של בני משפחתו כי לא הצליחו ליצור עימו קשר מספר ימים, הוזעקו צוותי כבאות והצלה שפרצו את הבית ואיתרו את המנוח (בארץ)

כוחות זק"א בזירה בתל אביב (צילום: דוברות זק"א)

גבר 71 אותר היום (ראשון) ללא רוח חיים במצב ריקבון מתקדם בביתו ברחוב חפר בתל אביב. לאחר דיווחים של השכנים על ריח רע שעולה מהדירה, הוזעקו צוותי זק"א למקום ואיתרו את גופתו במצב ריקבון מתקדם.

מנהל אגף הלוגיסטיקה בזק״א שמואל קלמן והמתנדב יעקב מלוביצקי שטיפלו בזירה מוסיפים: "מוקד זק״א הזניק אותנו לרחוב חפר בתל אביב, מדובר בגבר כבן 71 שלא יצר קשר עם סביבתו במשך מספר ימים ולאחר שהשכנים סבלו מריח חריף הם הזעיקו את כוחות ההצלה שנאלצו לאתר אותו במצב כה קשה, בסיוע מתנדבים נוספים סייענו לכוחות המשטרה ואספנו את הממצאים הרבים תוך שמירה על כבוד המת.

במקרה נוסף, אדם בן 68, אותר היום ללא רוח חיים ברחובות. בעקבות דיווח של בני משפחתו כי לא הצליחו ליצור עימו קשר מספר ימים, הוזעקו צוותי כבאות והצלה שפרצו את הבית ואיתרו את המנוח.

הצוותים אספו את הממצאים בזירות השונות והגופות יועברו להמשך טיפול במכון לרפואה משפטית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר