גבר 71 אותר היום (ראשון) ללא רוח חיים במצב ריקבון מתקדם בביתו ברחוב חפר בתל אביב. לאחר דיווחים של השכנים על ריח רע שעולה מהדירה, הוזעקו צוותי זק"א למקום ואיתרו את גופתו במצב ריקבון מתקדם.

מנהל אגף הלוגיסטיקה בזק״א שמואל קלמן והמתנדב יעקב מלוביצקי שטיפלו בזירה מוסיפים: "מוקד זק״א הזניק אותנו לרחוב חפר בתל אביב, מדובר בגבר כבן 71 שלא יצר קשר עם סביבתו במשך מספר ימים ולאחר שהשכנים סבלו מריח חריף הם הזעיקו את כוחות ההצלה שנאלצו לאתר אותו במצב כה קשה, בסיוע מתנדבים נוספים סייענו לכוחות המשטרה ואספנו את הממצאים הרבים תוך שמירה על כבוד המת.

במקרה נוסף, אדם בן 68, אותר היום ללא רוח חיים ברחובות. בעקבות דיווח של בני משפחתו כי לא הצליחו ליצור עימו קשר מספר ימים, הוזעקו צוותי כבאות והצלה שפרצו את הבית ואיתרו את המנוח.

הצוותים אספו את הממצאים בזירות השונות והגופות יועברו להמשך טיפול במכון לרפואה משפטית.